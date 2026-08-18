Sinopsis Film Zathura (2005): Jumanji di Luar Angkasa, Selesaikan Permainannya agar Bisa Pulang

Poster film Zathura: a Space Adventure (2005) (IMDb)
JawaPos.com - Tidak ada anak-anak yang menolak petualangan apa pun. Karena bagi mereka kegiatan itu adalah permainan dan cara untuk menghabiskan waktu dengan menjelajah, serta mempelajari hal-hal baru. Terutama ketika kegiatan mereka dilaksanakan di tempat-tempat baru.
Tentunya untuk melaksanakan kegiatan berjelajah dan berpetualang ini semua orang, termasuk anak-anak, membutuhkan peraturan. Serta mengetahui apa yang benar dan salah.
Namun, anak-anak yang tidak berada di bawah pengawasan orang dewasa belum tentu dapat menjaga diri mereka dengan baik. Apa pun dapat terjadi kepada mereka, dan ketika mereka membuat kesalahan tidak ada yang bisa membantu mereka.
Itulah yang terjadi pada dua bersaudara ini. Walter (Josh Hutcherson) dan Danny (Jonah Bobo) tidak pernah akur dengan satu sama lain, maupun dengan kakak perempuan mereka, Lisa (Kristen Stewart).
Suatu hari, setelah ayah mereka pergi bekerja serta kakak mereka berada di lantai atas, Walter dan Danny sekali lagi bertengkar. Hingga akhirnya Walter mengusir Danny ke ruang bawah tanah setelah Danny memukulnya dengan tongkat baseball. Di sana mereka menemukan papan permainan bernama "Zathura."
Danny belum bisa membaca dengan benar, maka Walter membacakan peraturan dan cara bermain papan Zathura.
Zathura adalah permainan balap dengan misi utama para pemain adalah untuk mencapai lokasi bernama Zathura. Pion para pemain dapat melangkah maju dan mundur, lalu setiap giliran para pemain akan mendapatkan kartu berisikan hal-hal yang segera terjadi.
Danny dan Walter mulai memainkan papan permainan. Pada langkah pertama mereka, kartu pertama mereka bertuliskan peringatan terhadap hujan meteor. Lalu tiba-tiba hujan meter benar-benar terjadi di ruang tengah mereka. Pada saat itu kedua bersaudara ini menyadari bahwa apa pun yang terjadi dalam permainan juga terjadi di dunia nyata.
Saat hujan meteor selesai, mereka melihat keluar dan mendapati langit menjadi gelap. Ternyata mereka sudah tidak lagi berada di kota mereka, maupun berada di Bumi. Rumah mereka mengambang di luar angkasa di atas batu tanah pondasi rumah mereka. Dan menurut peraturan permainan, mereka tidak akan pulang sampai permainan selesai.
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Jawa Pos
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