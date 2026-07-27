Sinopsis Film Presence (2024): Film Horor Misteri dari Sudut Pandang Hantu Penunggu Rumah

JawaPos.com - Para makhluk halus tidak bisa dilihat oleh mata telanjang maupun orang biasa. Mereka ada di antara manusia dan melihat serta menyaksikan apa yang terjadi pada manusia di sekitar mereka.

Terkadang mereka melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan alat hingga perabotan biasa. Tapi, karena mereka tidak kasat mata, manusia akan ketakutan dan menganggap mereka sebagai pengganggu.

Padahal para makhluk ini mengetahui apa yang dirahasiakan dan aib-aib manusia di dekat mereka. Bahkan terkadang mereka bisa membantu hingga menyelamatkan manusia.

Film 'Presence' adalah film horor supernatural dengan konsep yang sangat unik. Yaitu menggunakan sudut pandang si hantu penunggu.

Melalui perspektif si hantu, kita dapat melihat keluarga Payne yang pindah ke rumah baru mereka. Dari mata si hantu pula kita dapat melihat aib-aib keluarga ini.

Sang ibu, Rebecca (Lucy Liu), secara terang-terangan memfavoritkan putranya, Tyler (Eddy Maday). Karena sikap tidak adil ini, Tyler menjadi sombong dan seenaknya kepada adik perempuannya, Chloe (Callina Liang).

Chris (Chris Sullivan), ayah mereka berusaha untuk tetap adil dan menegur istrinya mengenai sikapnya itu. Terutama karena baru-baru ini Chloe kehilangan sahabatnya yang meninggal dengan aneh.

Melalui persepsi si hantu, kita dapat melihat kegiatan pencurian dana Rebecca dari kantornya, selagi terobsesi dengan penghargaan Tyler dari lomba-lomba renang. Chris juga berpikir hendak menceraikan istrinya karena pernikahan mereka yang mulai runtuh. Lalu Chloe mencari-cari perhatian dari teman kakaknya, Ryan (West Mulholland).