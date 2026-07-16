Sinopsis Film Vivarium (2019): Rumah Impian Menjadi Jebakan Maut Terbaik Makhluk Parasit

JawaPos.com - Tingkat atau sifat parasit dapat ditemukan pada banyak sekali makhluk hidup. Biasanya karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka harus bergantung pada makhluk lain.

Akan tetapi sifat parasit ini hanya menguntungkan si parasit, sedangkan inangnya sering mengalami kerugian besar.

Salah satu hewan parasit adalah burung kukuk. Burung kukuk betina akan bertelur di sarang burung lain, dan burung pemilik sarang tersebut terpaksa harus mengerami serta membesarkan anak burung kukuk. Sedangkan anak dari telur mereka biasanya ditendang keluar dari sarang oleh bayi burung kukuk, terutama karena ukurannya yang jauh lebih besar.

Kebiasaan ini ternyata juga dapat ditemukan pada makhluk lain. Namun, sesama makhluk sejenisnya tidak akan mengetahuinya hingga mereka terlambat.

Gemma (Imogen Poots) dan Tom (Jesse Eisenberg) adalah pasangan yang sedang mencari rumah baru untuk ditinggali.

Mereka berdua bertemu dengan orang agen perumahan, Martin (Jonathan Aris), yang sedikit aneh. Namun karena harga rumah yang ditawarkan sangat murah, mereka tidak bisa menolak tawaran tersebut.

Akhirnya mereka tinggal di Yonder, sebuah kompleks perumahan berwarna hijau dengan deretan rumah bertipe sama. Martin membawa mereka ke rumah nomor 9 dan mengatakan bahwa rumah-rumah lainnya sedang kosong.

Saat Gemma dan Tom sedang mengelilingi rumah untuk melihat-lihat, mereka menyadari bahwa Martin telah menghilang. Kebingungan, mereka memutuskan untuk pergi, tapi ternyata mereka terperangkap di Yonder. Setiap kali mereka memutuskan, mereka akan kembali ke rumah nomor 9.

Gemma dan Tom memutuskan untuk terus mencari jalan keluar hingga mobil mereka kehabisan bensin. Mereka juga tidak bisa memanggil bantuan karena gawai mereka tidak mendapat sinyal.