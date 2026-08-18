Grammy Awards Akan Mengevaluasi Kategori Pop Asia Usai Pemboikotan BTS

JawaPos.com – Recording Academy berpotensi merestrukturisasi kategori Pop Asia setelah BTS memutuskan tidak mengirimkan musik untuk Grammy tahun ini.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (18/8), Keputusan tersebut muncul di tengah kekhawatiran mengenai cara musik Asia dikategorikan, terutama setelah sejumlah musisi menilai kategori baru tersebut belum cukup mewakili karya mereka.

CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., mengakui bahwa pihaknya menanggapi kekhawatiran tersebut dengan serius dan terbuka terhadap kemungkinan perubahan.

Recording Academy telah berdiskusi dengan sejumlah perwakilan industri musik di Asia, termasuk artis, label rekaman, dan manajer dari berbagai genre seperti K-pop, J-pop, C-pop, serta musik India.

BTS sebelumnya mengumumkan pada 29 Juli bahwa mereka tidak akan mengirimkan musik untuk Grammy karena ingin karya mereka dinilai berdasarkan musiknya, bukan dipisahkan berdasarkan wilayah atau bahasa.

Keputusan tersebut semakin memperkuat perdebatan mengenai apakah kategori Pop Asia justru berpotensi memisahkan musisi Asia dari kategori utama Grammy.

Hingga kini, Recording Academy belum mengumumkan rencana resmi untuk menghapus atau mengganti kategori Penampilan Musik Pop Asia Terbaik.

Namun, pernyataan Mason menunjukkan bahwa organisasi tersebut sedang mempertimbangkan kembali cara mengembangkan kategori Grammy dan kemungkinan melakukan perubahan paling cepat pada penyelenggaraan tahun depan.