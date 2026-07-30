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Risma Azzah Fatin
Jumat, 31 Juli 2026 | 01.18 WIB

BTS Boikot Grammy Awards sebagai Bentuk Protes Demi Pengakuan Kesetaraan bagi Seluruh Musisi K-Pop

BTS (Kbizoom) - Image

BTS (Kbizoom)

JawaPos.com – BTS dilaporkan memutuskan untuk tidak mengirimkan karya musik mereka dalam proses nominasi Grammy Awards ke-69.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (30/7), Keputusan tersebut disebut sebagai bentuk protes terhadap kategori baru Best Asian Pop Music Performance yang diperkenalkan oleh Recording Academy.

Langkah tersebut juga dipandang sebagai dukungan terhadap pengakuan yang setara bagi para artis K-pop di ajang penghargaan musik internasional.

Kategori baru tersebut memicu perdebatan karena dinilai berpotensi memisahkan artis Asia dari persaingan di kategori utama Grammy. Sejumlah pengamat industri musik menilai kebijakan itu dapat membatasi peluang artis K-pop untuk bersaing secara setara dengan musisi global lainnya.

BTS dikabarkan memilih tidak berpartisipasi sebagai bentuk penolakan terhadap sistem yang dianggap menciptakan klasifikasi berdasarkan wilayah dan bahasa.

Laporan menyebut BTS sebenarnya memiliki peluang untuk bersaing di sejumlah kategori utama melalui lagu-lagu dalam album ARIRANG yang dirilis pada 2026.

Namun, grup tersebut disebut lebih memilih menyampaikan pesan mengenai pentingnya kesetaraan bagi seluruh artis Korea daripada mengejar peluang meraih penghargaan. Sikap itu dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap generasi musisi K-pop yang akan datang.

Selama beberapa tahun terakhir, BTS telah mencatat berbagai pencapaian bersejarah di ajang Grammy melalui sejumlah nominasi dan penampilan. Meskipun belum pernah memenangkan penghargaan Grammy, grup tersebut terus menjadi simbol berkembangnya pengaruh musik Korea di tingkat global.

Editor: Novia Tri Astuti
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