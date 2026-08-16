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Leni Setya Wati
Senin, 17 Agustus 2026 | 01.56 WIB

Hearts to Hearts Resmi Debut di Jepang, Rilis Single ‘ICONIC HEART’

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hearts 2 hearts (x @hearts2hearts)

JawaPos.com – Hearts to Hearts mulai membuka pintu menuju pasar Jepang. Grup tersebut resmi melakukan debut di Negeri Sakura dengan merilis single Jepang pertama bertajuk “ICONIC HEART”.

Mengutip laporan Dispatch, SM Entertainment mengumumkan bahwa single tersebut dirilis pada hari yang sama dan menjadi langkah awal Hearts to Hearts untuk menyapa penggemar Jepang secara lebih dekat.

Single “ICONIC HEART” berisi total tiga lagu, yakni lagu utama dengan judul yang sama, “Lemon Tang”, serta versi bahasa Jepang dari lagu “RUDE!”.

Lagu utama menggambarkan sensasi mendebarkan dan emosi luar biasa ketika seseorang berlari menuju dunia yang lebih besar.

Musik video “ICONIC HEART” juga dirilis bersamaan dan langsung menarik perhatian penggemar.

Perilisan single tersebut menjadi awal dari rangkaian aktivitas Hearts to Hearts di Jepang. Mereka akan menggelar acara live talk khusus untuk merayakan debut Jepang.

Tidak hanya itu, Hearts to Hearts juga akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lokal, termasuk “WANGAN Festival”, sehingga kesempatan untuk bertemu langsung dengan penggemar Jepang akan semakin terbuka lebar.

Menariknya, Hearts to Hearts juga memperluas jangkauan mereka hingga dunia olahraga. Grup tersebut dijadwalkan menampilkan pertunjukan spesial dalam pertandingan bisbol profesional Jepang antara Saitama Seibu Lions dan Orix Buffaloes yang berlangsung bulan ini.

Penampilan tersebut menjadi kesempatan unik bagi Hearts to Hearts untuk memperkenalkan energi panggung mereka kepada para penggemar olahraga.

Aktivitas internasional Hearts to Hearts tidak berhenti di Jepang. Setelah memulai debut lokal, mereka juga dijadwalkan menghadiri “2026 TIMA” yang akan digelar di Hong Kong pada 22 Agustus 2026.

Rangkaian agenda tersebut memperlihatkan langkah grup yang semakin luas dalam membangun kehadiran di luar Korea Selatan.

Dengan “ICONIC HEART”, Hearts to Hearts bukan hanya memperkenalkan musik dalam bahasa Jepang, tetapi juga membuka babak baru dalam perjalanan global mereka.

Dari panggung musik hingga festival dan pertandingan olahraga, grup ini mulai membangun koneksi dengan audiens yang lebih beragam.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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