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Leni Setya Wati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04.38 WIB

KATSEYE Ukir Langkah Baru, Debut di Panggung The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 

katseye (x @katseyeworld)
katseye (x @katseyeworld
 
JawaPos.com – KATSEYE bersiap menorehkan pencapaian baru dalam karier mereka.
 
Menurut Soompi, grup dari HYBE x Geffen Records itu akan menjalani debut penampilan di acara televisi larut malam Amerika Serikat melalui The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, menandai langkah penting dalam ekspansi mereka di pasar musik global.
 
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pada 5 Agustus waktu setempat. 
 
Dalam unggahan resminya, acara populer NBC itu mengonfirmasi bahwa KATSEYE akan hadir sebagai bintang tamu untuk membawakan lagu dari EP terbaru mereka yang bertajuk WILD.
 
Penampilan ini menjadi momen bersejarah bagi KATSEYE karena merupakan kali pertama mereka tampil di program televisi larut malam Amerika.
 
Kesempatan tersebut sekaligus memperluas eksposur grup di industri hiburan internasional, mengingat The Tonight Show kerap menjadi panggung bagi musisi papan atas dunia untuk memperkenalkan karya terbaru mereka.
 
Kehadiran KATSEYE di acara tersebut merupakan bagian dari promosi EP WILD, yang menjadi comeback terbaru mereka.
 
Grup ini sebelumnya telah menarik perhatian publik global melalui sederet rilisan dan penampilan internasional, sehingga penampilan di The Tonight Show diperkirakan akan semakin memperkuat popularitas mereka di Amerika Serikat.
 
Antusiasme penggemar pun semakin meningkat setelah pengumuman tersebut. Banyak yang menantikan seperti apa konsep panggung yang akan dibawakan KATSEYE, terutama karena grup ini dikenal dengan koreografi enerjik dan penampilan yang memadukan identitas K-pop dengan sentuhan pop global.
 
Melalui penampilan perdana di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, KATSEYE kembali menunjukkan ambisinya untuk memperluas jangkauan di industri musik dunia.
 
Penampilan tersebut diharapkan menjadi salah satu momen penting menjelang perilisan dan promosi penuh EP WILD, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi grup untuk menjangkau penonton internasional.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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