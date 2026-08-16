Mimi Siap Jadi Solois, Bish Bash Bosh Jadi Awal Baru Karier Musiknya 

mimi (x @npomvtt

JawaPos.com – Setelah lebih dari satu dekade menjadi bagian dari OH MY GIRL, Mimi kini bersiap membuka lembaran baru sebagai solois. Ia akan melakukan debut solo melalui single perdana berjudul “Bish Bash Bosh” yang dijadwalkan dirilis pada 20 Agustus.

Dalam proyek ini, Mimi tidak sekadar berdiri sebagai penyanyi, tetapi ikut terlibat penuh dalam proses kreatif dengan menulis lirik sekaligus mengomposisi lagu, menunjukkan warna artistik yang ingin ia bawa ke perjalanan solonya.

Dikutip dari The Chosun, “Bish Bash Bosh” menjadi ruang bagi Mimi untuk memperkenalkan versi dirinya yang lebih personal. Lagu utama tersebut membawa tiga kata kunci, yakni “READY”, “CONFIDENT”, dan “BOLD ENERGY”, yang merepresentasikan semangat Mimi dalam menghadapi perubahan.

Dengan seluruh pengalaman musik yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun, ia berani melangkah keluar dari zona nyaman dan menyatakan kesiapan untuk memperlihatkan dirinya yang autentik.

Menjelang perilisan, Mimi mulai menghangatkan suasana melalui tiga poster undangan yang dirancang menyerupai pengumuman DJ dan lineup dalam sebuah klub lokal.

Konsep tersebut memberikan petunjuk bahwa era solo Mimi akan hadir dengan pendekatan visual yang berani dan penuh gaya.

Setelah poster tersebut, penggemar akan disuguhi rangkaian mood sampler, spoiler shorts, dan concept photo secara bertahap sebelum single resmi dirilis.

Kejutan belum berhenti di sana. Teaser video musik “Bish Bash Bosh” akan hadir dalam tiga versi berbeda, yaitu “Bish”, “Bash”, dan “Bosh”. Strategi tersebut semakin memperbesar rasa penasaran penggemar mengenai konsep visual serta cerita yang akan dibangun Mimi.

Setiap materi promosi seolah menjadi potongan puzzle yang perlahan mengungkap identitas baru sang solois.

Mimi pertama kali debut bersama OH MY GIRL pada 2015, dan setelah sekitar 11 tahun berkarier bersama grup, proyek solo ini menjadi salah satu titik balik penting dalam perjalanan musiknya.

Pengalamannya sebagai idol kini menjadi bekal untuk mengeksplorasi dunia yang lebih luas, mencakup musik, penampilan, hingga visual.

Lewat “Bish Bash Bosh”, Mimi diprediksi tidak hanya menunjukkan kemampuan bernyanyi, tetapi juga memperkenalkan identitas artistik yang selama ini tumbuh di balik layar.

Single solo perdana Mimi, “Bish Bash Bosh”, akan resmi dirilis pada 20 Agustus 2026 melalui berbagai platform musik digital.

Dengan keterlibatan langsung dalam penulisan lirik dan komposisi, serta konsep promosi yang penuh kejutan, debut ini menjadi kesempatan bagi Mimi untuk berkata lantang bahwa ia telah siap, percaya diri, dan berani memulai babak berikutnya sebagai seorang artis solo.