Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.33 WIB

Setelah 11 Tahun Bersama Oh My Girl, Mimi Akhirnya Melangkah Sebagai Solois

mimi (x @revistakoreain)
mimi (x @revistakoreain
 
JawaPos.com – Mimi Oh My Girl membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya.
 
Menurut laporan dispatch, WM Entertainment mengumumkan bahwa sang rapper akan resmi debut sebagai solois dengan merilis single solo pertamanya pada 20 Agustus melalui berbagai platform musik digital.
 
Debut ini menjadi momen bersejarah bagi Mimi setelah 11 tahun berkarya sejak memulai karier bersama Oh My Girl.
 
Selama ini ia dikenal sebagai rapper utama dengan karakter vokal yang kuat serta penampilan panggung yang penuh karisma. Kini, ia siap memperlihatkan sisi musikal yang lebih personal melalui proyek solo perdananya.
 
Mimi juga terlibat langsung dalam proses kreatif album tersebut. Ia berpartisipasi dalam penulisan lirik, komposisi lagu, hingga keseluruhan produksi, menjadikan single ini sebagai cerminan identitas musik dan warna khas yang ingin ia tampilkan kepada publik.
 
Agensi menyatakan bahwa para penggemar akan melihat pesona baru dari Mimi melalui aktivitas solonya.
 
Selama ini ia dikenal sebagai sosok multitalenta yang aktif di berbagai bidang hiburan, sehingga debut solo ini diharapkan mampu memperlihatkan kemampuan artistiknya secara lebih luas sekaligus menjadi langkah penting dalam perkembangan kariernya.
 
Dengan pengalaman panjang bersama Oh My Girl dan keterlibatan penuh dalam proses produksi, debut solo Mimi menjadi salah satu rilisan yang paling dinantikan penggemar K-Pop pada bulan ini.
 
Publik pun menantikan bagaimana ia akan menghadirkan warna musik yang berbeda saat resmi menyapa pendengar sebagai seorang solois.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, hingga An Yu Jin Bekerja di Toko Kue Beras di Acara Space RiceCake? - Image
Entertainment

Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, hingga An Yu Jin Bekerja di Toko Kue Beras di Acara Space RiceCake?

Jumat, 24 Juli 2026 | 23.01 WIB

Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, dan An Yu Jin Jalankan Toko Kue Beras di Variety Show Space Rice Cake - Image
Infotainment

Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, dan An Yu Jin Jalankan Toko Kue Beras di Variety Show Space Rice Cake

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.19 WIB

Mimi Ungkap Penghasilan Pertamanya Bukan dari Oh My Girl Tapi YouTube - Image
Entertainment

Mimi Ungkap Penghasilan Pertamanya Bukan dari Oh My Girl Tapi YouTube

Kamis, 14 Mei 2026 | 16.45 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore