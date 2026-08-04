Setelah 11 Tahun Bersama Oh My Girl, Mimi Akhirnya Melangkah Sebagai Solois

mimi (x @revistakoreain

JawaPos.com – Mimi Oh My Girl membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya.

Menurut laporan dispatch, WM Entertainment mengumumkan bahwa sang rapper akan resmi debut sebagai solois dengan merilis single solo pertamanya pada 20 Agustus melalui berbagai platform musik digital.

Debut ini menjadi momen bersejarah bagi Mimi setelah 11 tahun berkarya sejak memulai karier bersama Oh My Girl.

Selama ini ia dikenal sebagai rapper utama dengan karakter vokal yang kuat serta penampilan panggung yang penuh karisma. Kini, ia siap memperlihatkan sisi musikal yang lebih personal melalui proyek solo perdananya.

Mimi juga terlibat langsung dalam proses kreatif album tersebut. Ia berpartisipasi dalam penulisan lirik, komposisi lagu, hingga keseluruhan produksi, menjadikan single ini sebagai cerminan identitas musik dan warna khas yang ingin ia tampilkan kepada publik.

Agensi menyatakan bahwa para penggemar akan melihat pesona baru dari Mimi melalui aktivitas solonya.

Selama ini ia dikenal sebagai sosok multitalenta yang aktif di berbagai bidang hiburan, sehingga debut solo ini diharapkan mampu memperlihatkan kemampuan artistiknya secara lebih luas sekaligus menjadi langkah penting dalam perkembangan kariernya.

Dengan pengalaman panjang bersama Oh My Girl dan keterlibatan penuh dalam proses produksi, debut solo Mimi menjadi salah satu rilisan yang paling dinantikan penggemar K-Pop pada bulan ini.

Publik pun menantikan bagaimana ia akan menghadirkan warna musik yang berbeda saat resmi menyapa pendengar sebagai seorang solois.