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Meuthia Nabila
Kamis, 13 Agustus 2026 | 23.56 WIB

Setelah 14 Tahun Bersama, Chaeyoung TWICE Mengumumkan Meninggalkan JYP Entertainment

Chaeyoung TWICE tinggalkan JYP Entertainment / Foto : Instagram Chaeyoung TWICE @chaeyo.0

 

JawaPos.com - Chaeyoung Twice memilih untuk berpisah dengan JYP Entertainment.
 
Pada tanggal 13 Agustus, Chaeyoung memberikan kabar tersebut melalui akun Instagram pribadinya kepada ONCE (nama penggemar TWICE), sebagaimana yang dikutip dari Soompi.
 
"Halo, ini Chaeyoung.
 
Aku ingin membagikan hal ini terlebih dahulu kepada ONCE, keluargaku yang selalu mendampingi diriku.
 
Aku sangat antusias untuk melangkah ke babak baru dan menghadirkan 'LIL FANTASY' yang baru—sebuah dunia tempat diriku bisa bereksplorasi dan membangun musikku.
 
Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang di JYP dan Tim TWICE, karena telah mempercayai dan mendukungku selama 14 tahun terakhir.
 
Dan kepada para anggota TWICE, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan pendukung terbesar diriku, terima kasih, dan aku sangat menyayangi kalian lebih dari sekadar kata-kata.
 
Yang terpenting, ketahuilah bahwa tidak ada yang berubah terkait TWICE. Segala hal yang aku terima adalah berkat masa-masa diriku bersama TWICE, yang akan selalu menjadi akar bagi diriku.
 
Aku harap baik Chaeyoung dari TWICE maupun Chaeyoung di LIL FANTASY, dapat terus menciptakan musik yang juga bermakna bagi Anda.
 
Ini adalah tantangan baru bagiku, dan aku berjanji untuk terus berkembang menjadi pribadi serta seniman yang lebih baik lagi.

Terima kasih karena selalu percaya padaku.

Aku cinta kalian!"
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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