Empat Tahun Setelah NMIXX, JYP Kenalkan Girl Group Baru OURBIRTHDAY 

JawaPos.com – JYP Entertainment memperkenalkan calon girl group terbarunya, OURBIRTHDAY, melalui sebuah film pembuka bertajuk "Error 502: Bad Gateway" yang dirilis di kanal YouTube resmi pada 15 Juli.

Kehadiran grup ini langsung menarik perhatian penggemar K-pop karena menjadi girl group baru JYP setelah debut NMIXX sekitar empat tahun lalu.

Menurut laporan Dispatch, video berdurasi sekitar satu menit tersebut mengusung konsep misterius yang terinspirasi dari pesan kesalahan sistem "502 Bad Gateway".

Alur ceritanya mengikuti para anggota yang tersesat di ruang asing sebelum akhirnya saling bertemu, menghadirkan nuansa sinematik yang memicu rasa penasaran terhadap konsep dan dunia cerita yang akan dibangun oleh grup ini.

Adegan yang paling mencuri perhatian memperlihatkan para member meniup lilin di atas kue bertuliskan "Our Birthday" yang muncul di layar monitor.

Menjelang akhir video, monitor yang semula mati kembali menyala, memberikan petunjuk bahwa kisah OURBIRTHDAY akan mengusung alur yang penuh simbol dan teka-teki.

Meski identitas seluruh anggota masih dirahasiakan, JYP telah lebih dulu memperlihatkan visual tiga member dalam video tersebut.

Penampilan mereka sukses memancing antusiasme penggemar yang mulai menebak konsep, karakter, hingga arah musik yang akan diusung grup rookie tersebut saat resmi debut.

Konsep yang diusung, OURBIRTHDAY ingin menghadirkan semangat layaknya momen ulang tahun yang penuh kebahagiaan dan kejutan dalam kehidupan sehari-hari.

Pihak agensi juga mengajak penggemar untuk menantikan kisah unik yang akan dibawakan oleh grup tersebut melalui berbagai konten yang akan dirilis secara bertahap menjelang debut resmi.

Visual yang sinematik dan konsep yang berbeda sejak video perkenalan pertama, OURBIRTHDAY berpotensi menjadi salah satu debut K-pop yang paling dinantikan.

Para penggemar kini menunggu pengungkapan identitas para member serta detail konsep yang akan melengkapi perjalanan awal girl group terbaru JYP Entertainment ini.