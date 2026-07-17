Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 17 Juli 2026 | 21.35 WIB

Empat Tahun Setelah NMIXX, JYP Kenalkan Girl Group Baru OURBIRTHDAY 

ourbirthday (x @OBD_offcl) - Image

ourbirthday (x @OBD_offcl)

 
JawaPos.com – JYP Entertainment memperkenalkan calon girl group terbarunya, OURBIRTHDAY, melalui sebuah film pembuka bertajuk "Error 502: Bad Gateway" yang dirilis di kanal YouTube resmi pada 15 Juli.
 
Kehadiran grup ini langsung menarik perhatian penggemar K-pop karena menjadi girl group baru JYP setelah debut NMIXX sekitar empat tahun lalu.
 
Menurut laporan Dispatch, video berdurasi sekitar satu menit tersebut mengusung konsep misterius yang terinspirasi dari pesan kesalahan sistem "502 Bad Gateway".
 
Alur ceritanya mengikuti para anggota yang tersesat di ruang asing sebelum akhirnya saling bertemu, menghadirkan nuansa sinematik yang memicu rasa penasaran terhadap konsep dan dunia cerita yang akan dibangun oleh grup ini.
 
Adegan yang paling mencuri perhatian memperlihatkan para member meniup lilin di atas kue bertuliskan "Our Birthday" yang muncul di layar monitor.
 
Menjelang akhir video, monitor yang semula mati kembali menyala, memberikan petunjuk bahwa kisah OURBIRTHDAY akan mengusung alur yang penuh simbol dan teka-teki.
 
Meski identitas seluruh anggota masih dirahasiakan, JYP telah lebih dulu memperlihatkan visual tiga member dalam video tersebut.
 
Penampilan mereka sukses memancing antusiasme penggemar yang mulai menebak konsep, karakter, hingga arah musik yang akan diusung grup rookie tersebut saat resmi debut.
 
Konsep yang diusung, OURBIRTHDAY ingin menghadirkan semangat layaknya momen ulang tahun yang penuh kebahagiaan dan kejutan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Pihak agensi juga mengajak penggemar untuk menantikan kisah unik yang akan dibawakan oleh grup tersebut melalui berbagai konten yang akan dirilis secara bertahap menjelang debut resmi.
 
Visual yang sinematik dan konsep yang berbeda sejak video perkenalan pertama, OURBIRTHDAY berpotensi menjadi salah satu debut K-pop yang paling dinantikan.
 
Para penggemar kini menunggu pengungkapan identitas para member serta detail konsep yang akan melengkapi perjalanan awal girl group terbaru JYP Entertainment ini.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Tzuyu TWICE Dikabarkan Tinggalkan JYP Entertainment, Agensi Beri Tanggapan - Image
Music & Movie

Tzuyu TWICE Dikabarkan Tinggalkan JYP Entertainment, Agensi Beri Tanggapan

Rabu, 15 Juli 2026 | 16.09 WIB

Siap Tinggalkan JYP Entertainment, Jeongyeon Twice Dikabarkan Sedang Bernegosiasi dengan Agensi Baru - Image
Entertainment

Siap Tinggalkan JYP Entertainment, Jeongyeon Twice Dikabarkan Sedang Bernegosiasi dengan Agensi Baru

Rabu, 24 Juni 2026 | 23.45 WIB

Nyaris Debut Idol, Ahn Hyo Seop Kenang Masa Trainee di JYP Entertainment  - Image
Infotainment

Nyaris Debut Idol, Ahn Hyo Seop Kenang Masa Trainee di JYP Entertainment 

Senin, 27 April 2026 | 20.47 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit  - Image
1

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

2

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

3

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

4

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

7

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

8

Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore