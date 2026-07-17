Netflix Rilis Still Such a Sweet Love, Jung Hae In Berubah dari Petinju ke Sosok Misterius

jung hae in (x @pannatic)

JawaPos.com – Netflix membangkitkan antusiasme penggemar drama Korea dengan merilis character still terbaru dari serial Such a Sweet Love.

Drama yang dijadwalkan tayang mulai 7 Agustus ini mempertemukan Jung Hae In dan Ha Young untuk pertama kalinya dalam sebuah kisah cinta yang dibalut misteri, aksi, dan komedi.

Dilansir dari The Chosun, Such a Sweet Love mengikuti perjalanan Go Eun Sae (Ha Young), seorang jaksa yang kehilangan ingatan akibat kecelakaan.

Saat terbangun di rumah sakit di sebuah desa, ia bertemu Jang Tae Ha (Jung Hae In), pelatih tinju yang bersikeras mengaku sebagai kekasihnya.

Dari pertemuan tak terduga itu, keduanya terjebak dalam kehidupan bersama yang perlahan mengungkap rahasia masa lalu mereka.

Still terbaru memperlihatkan dua sisi berbeda Jang Tae Ha. Di satu sisi, ia tampil santai dengan senyum hangat saat berada di sasana tinju.

Namun di sisi lain, penampilannya berubah drastis menjadi pria berjas hitam dengan tatapan tajam yang menyimpan banyak misteri.

Jung Hae In menggambarkan karakternya sebagai sosok yang rela melakukan apa pun demi melindungi orang yang dicintainya, meski terkadang terlihat canggung dan polos.

Ha Young memerankan Go Eun Sae yang sebelumnya dikenal sebagai jaksa ambisius bernama Go Ji Won.

Sebelum kehilangan ingatan, ia tanpa ragu mengejar organisasi kriminal demi meraih kesuksesan.

Namun sebuah insiden mengubah seluruh hidupnya. Menurut Ha Young, karakter tersebut mengalami perjalanan emosional yang menyentuh ketika perlahan menemukan jati dirinya kembali melalui kasih sayang orang-orang di sekitarnya, terutama Jang Tae Ha.

Ketegangan drama semakin diperkuat dengan kehadiran Heo Sung Tae sebagai Baek Sang Gil, pemimpin organisasi kriminal yang menjadi ancaman utama.

Sosoknya digambarkan sebagai pria kejam yang menyembunyikan identitas aslinya dan kembali memburu Go Ji Won setelah mengetahui sang jaksa ternyata masih hidup.

Heo Sung Tae mengaku berusaha menampilkan karakter yang tenang di luar, tetapi menyimpan sisi brutal yang siap muncul kapan saja.

Sutradara Kim Jang Han pun memuji para pemeran utama yang dinilai berhasil menghidupkan karakter masing-masing.

Jung Hae In disebut mampu menampilkan perpaduan aksi dan romansa secara seimbang, sementara Ha Young menghadirkan pesona yang membuat karakternya tetap dicintai meski memiliki banyak kekurangan.

Dengan kombinasi kisah romantis, misteri, dan aksi, Such a Sweet Love diprediksi menjadi salah satu serial Korea Netflix yang paling dinantikan pada Agustus ini.

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