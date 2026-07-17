Jung Hae In dan Ha Young Pamer Chemistry di Our Sticky Love, Karakter Villain Heo Sung Tae Ikut Jadi Sorotan 

ha young (x @netflix_PH)

JawaPos.com – Antusias penggemar bangkit kembali setelah Netflix merilis rangkaian potret karakter terbaru dari drama romantis Our Sticky Love.

Dilansir dari soompi, drama ini mengisahkan Go Eun Sae (Ha Young), seorang jaksa yang kehilangan ingatan dan tanpa sengaja tinggal serumah dengan Jang Tae Ha (Jung Hae In), pelatih tinju yang mengaku sebagai kekasihnya.

Berlatar desa yang terkenal dengan toko permen tradisional Korea, kisah mereka menjanjikan romansa manis yang dibalut misteri.

Still terbaru memperlihatkan dua sisi berbeda dari karakter Jang Tae Ha. Ia tampil santai dengan senyum hangat di pusat latihan tinju.

Namun di foto lain, Tae Ha berubah menjadi sosok berpenampilan rapi dengan setelan jas hitam dan tatapan tajam, memunculkan rasa penasaran terhadap rahasia besar yang disembunyikannya.

Jung Hae In menggambarkan karakternya sebagai pria yang rela melakukan apa pun demi melindungi orang yang dicintainya.

Ia mengaku berusaha menampilkan perubahan emosi Tae Ha secara alami, mulai dari kehidupannya sebagai petinju yang berjuang hingga perannya dalam organisasi kriminal.

Setelah kembali bertemu Go Eun Sae, konflik batin sang karakter menjadi salah satu fokus utama penampilannya.

Young menghadirkan pesona berbeda lewat karakter Go Eun Sae. Setelah mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan, hidupnya berubah drastis dari seorang jaksa ambisius bernama Go Ji Won menjadi sosok yang perlahan menemukan jati diri.

Menurut Ha Young, perjalanan karakter tersebut memperlihatkan bagaimana cinta dan dukungan orang-orang di sekitarnya membantunya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat.

Baek Sang Gil yang diperankan Heo Sung Tae, mantan bos organisasi kriminal yang kini hidup dengan identitas baru.

Meski tampak tenang di permukaan, ia tetap menyimpan sisi kejam dan mulai memburu Go Ji Won setelah mengetahui bahwa perempuan yang dianggap telah tiada ternyata masih hidup. Kehadirannya dipastikan akan menjadi sumber ketegangan sepanjang cerita.

Sutradara Kim Jang Han memuji seluruh deretan pemeran yang dinilai mampu menghidupkan karakter masing-masing dengan kuat.