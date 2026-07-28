Usai Dipanggil Dasco, PWI Cabut Laporan terhadap Hotman Paris soal Penghinaan Jurnalis

JawaPos.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akan mencabut laporan kepolisian atas kasus dugaan penghinaan terhadap jurnalis dengan terlapor pengacara Hotman Paris Hutapea.

Laporan itu dilayangkan kepada Polda Metro Jaya setelah Hotman Paris melontarkan kata-kata yang dinilai merendahkan martabat jurnalis di sela wawancara.

Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan hal itu setelah dirinya memenuhi undangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hari ini, Selasa (28/7).

Tidak sendirian, saat bertemu Dasco juga hadir Hotman Paris sebagai pihak yang dilaporkan oleh PWI Pusat.

”Saya bertemu dengan Bang Hotman, dipertemukan oleh Pak Dasco. Jadi, Pak Dasco mempertemukan saya dengan Pak Hotman, pertimbangannya untuk persatuan Indonesia,” kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media.

Menurut Munir, persoalan yang sempat muncul dan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya selesai demi persatuan Indonesia.

Hal itu yang menjadi pertimbangan utama dan telah ditekankan oleh para pihak yang bertemu setelah dimediasi oleh Dasco. Usai pertemuan itu, Munir memastikan instansinya akan mencabut laporan polisi.

”Dicabut, dicabut. Nanti dicabut, nanti dicabut, nanti dicabut,” kata dia berulang memastikan.

Apabila tidak hari ini, paling lambat laporan kepolisian itu sudah dicabut besok Rabu (29/7).