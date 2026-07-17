My Bias, My Boss Rilis Teaser Karakter, Kang Hoon Mulai Jatuh Hati pada Kim Hye Joon

JawaPos.com – Drama My Bias, My Boss meningkatkan antusiasme penonton dengan merilis teaser karakter terbaru.

Dilansir dari soompo, adaptasi dari webtoon populer ini akan menyajikan kisah romansa unik antara seorang penggemar setia dan dua pria yang tanpa diduga mengubah hidupnya.

Perjalanan Nam Da Reum (Kim Hye Joon), seorang wanita yang sengaja bergabung dengan sebuah perusahaan demi bisa lebih dekat dengan idolanya, Lee Chan (Cha Woo Min).

Namun, rencananya justru berubah ketika ia bertemu CEO perusahaan, Kang Ha Gi (Kang Hoon), yang perlahan mulai tertarik kepadanya.

Teaser pertama memperlihatkan pertemuan perdana Kang Ha Gi dan Nam Da Reum yang jauh dari kata biasa.

Saat menyambut para karyawan baru, Kang Ha Gi dibuat bingung karena Nam Da Reum menolak berjabat tangan dengannya, tetapi justru terus berada di sekitarnya. Sikap misterius tersebut membuat sang CEO mulai menaruh rasa curiga.

Semakin sering memperhatikan Nam Da Reum, Kang Ha Gi justru menyadari dirinya tak bisa berhenti memikirkan perempuan itu.

Meski berulang kali menyangkal perasaannya dengan berkata, "Tidak mungkin," jantungnya yang terus berdebar membuatnya kebingungan.

Bahkan, ia sampai bertanya-tanya apakah dirinya mengalami gangguan irama jantung, tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya sedang jatuh cinta.