My Bias, My Boss Rilis Still Cut Baru, Yuna ITZY Curi Perhatian sebagai Yoon Choi

JawaPos.Com - My Bias, My Boss membagikan teaser terbaru yang menampilkan karakter Yuna ITZY. Idol sekaligus aktris tersebut akan berperan sebagai sosok penting yang diprediksi membawa dinamika baru dalam kisah romansa drama yang diadaptasi dari webtoon populer.

Dilansir dari Soompi, My Bias, My Boss bercerita tentang Nam Da Reum, penggemar setia yang bergabung dengan perusahaan Apello demi bertemu idolanya, Lee Chan.

Namun, di tengah usahanya mendekati sang idola, ia justru perlahan menjalin hubungan dengan CEO perusahaan, Kang Ha Gi.

Di drama ini, Kim Hye Joon berperan sebagai Nam Da Reum, sementara Kang Hoon memerankan CEO Kang Ha Gi.

Cha Woo Min dipercaya memerankan karakter Lee Chan, seorang idol ternama yang menjadi idola Nam Da Reum sekaligus pusat perhatian sejumlah karakter lain.

Yuna ITZY akan memerankan Yoon Choi, aktris muda yang tengah berada di puncak kariernya. Berkat pesona dan kemampuan aktingnya, Yoon Choi berhasil meraih perhatian publik sejak debut.

Ia juga menuai banyak pujian atas chemistry yang ditampilkan bersama Lee Chan dalam sebuah proyek drama romantis.