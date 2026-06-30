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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 30 Juni 2026 | 20.56 WIB

4 Zodiak Paling Ahli Memberikan Kesan Manis Saat First Date, Sosok Orang yang Flirty

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com-Empat zodiak berikut paling jago menciptakan kesan manis saat first date.

Mereka tahu kapan harus tampil serius, humoris, sampai flirty untuk mencairkan suasana.

Pesona mereka dalam membangun chemistry, membuat empat zodiak ini selalu sukses membawa first date ke tahapan hubungan yang lebih serius. 

Berdasarkan informasi dari laman /collective.world pada (30/6) berikut daftar zodiak yang paling ahli  flirting saat first date.  

Aries adalah sosok yang dipenuhi dengan antusias. Mereka menjadi sosok yang menyenangkan, komunikatif, dan benar-benar menikmati petualangan saat mengenal orang baru. Mereka ingin membuat anda tertarik pada mereka, bahkan membuat anda merasa menjadi orang paling spesial di ruangan tersebut.

Scorpio memiliki daya tarik alami yang misterius. Namun, tidak membutuhkan waktu lama sampai anda merasa terpikat dan ingin mengenal mereka lebih dalam. Mereka sengaja menyisakan sedikit misteri agar anda terus penasaran dan ingin bertemu lagi.

Sagittarius tahu bagaimana menghilangkan rasa canggung yang biasanya muncul saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Bersama sagittarius, anda akan merasa lebih rileks sehingga kencan pertama terasa nyaman dan mengalir dengan alami.

Gemini tahu pertanyaan apa yang harus dilakukan agar percakapan terus mengalir tanpa terasa membosankan. Termasuk terhadap orang yang sedang mereka ajak berkencan. Mereka benar-benar tertarik mengenal anda lebih dalam. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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