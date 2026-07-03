aespa Umumkan Mini Album Jepang Pertama "KISS N TELL", Tampil dengan Transformasi Pink yang Menawan

JawaPos.com - AESPA Girl group dari SM Entertainment tersebut resmi mengumumkan perilisan mini album Jepang pertama berjudul "KISS N TELL", yang dijadwalkan meluncur pada 24 Juli 2026.

Pengumuman ini sekaligus menandai comeback Jepang aespa setelah sekitar dua tahun sejak rilisan terakhir mereka di negara tersebut.

Bersamaan dengan pengumuman album, aespa juga merilis foto konsep perdana yang langsung mencuri perhatian.

Berbeda dari citra futuristik dan karismatik yang selama ini melekat pada grup, Karina, Giselle, Winter, dan Ningning tampil dengan nuansa merah muda yang cerah, manis, sekaligus dreamy.

Transformasi visual ini memperlihatkan sisi baru aespa yang lebih segar namun tetap mempertahankan identitas khas mereka.

"KISS N TELL" menjadi mini album Jepang pertama aespa sejak debut. Album ini akan memuat enam lagu orisinal berbahasa Jepang, termasuk lagu utama yang memiliki judul sama dengan albumnya.

Melalui proyek ini, aespa berupaya menunjukkan spektrum musik yang lebih luas sekaligus memperkuat eksistensi mereka di pasar Jepang.

Sebelumnya, aespa telah meraih respons positif dari penggemar Jepang melalui single debut mereka, "Hot Mess", serta album studio Jepang "LEMONADE".

Kini, "KISS N TELL" diharapkan mampu melanjutkan kesuksesan tersebut dengan menghadirkan konsep dan warna musik yang lebih matang.

Antusiasme penggemar pun semakin meningkat setelah teaser perdana dirilis. Banyak MY memuji perubahan konsep aespa yang tampil lebih lembut dan penuh warna, sekaligus penasaran dengan arah musik yang akan mereka usung dalam mini album terbaru ini.

Di media sosial, foto-foto konsep "KISS N TELL" dengan cepat menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar global.

Selain perilisan album, aespa juga dikabarkan telah menyiapkan berbagai aktivitas promosi di Jepang untuk menyambut comeback ini.

Dengan kombinasi lagu-lagu baru, konsep visual yang menyegarkan, serta promosi yang lebih intensif, "KISS N TELL" diprediksi akan menjadi salah satu rilisan Jepang paling dinantikan pada musim panas 2026.