Catat Jadwalnya! Ini 8 K-Drama Baru yang Wajib Ditonton Sepanjang Agustus 2026

my bias my boss (x @kdramamiss)
JawaPos.com – Deretan drama Korea baru dengan beragam genre di bulan agustus 2026, mulai dari komedi romantis, aksi kriminal, thriller psikologis, hingga kisah tentang persahabatan dan musik.
Sejumlah aktor papan atas seperti Jung Hae In, Song Kang, Lee Jun Young, hingga Ahn Bo Hyun siap menyapa penonton lewat proyek terbaru mereka.
Dikutip dari soompi, "My Bias, My Boss", yang mengisahkan romansa unik antara seorang karyawan dan atasannya yang ternyata merupakan idola favoritnya.
Selain itu, Netflix juga menghadirkan "Our Sticky Love", drama romantis yang dibintangi Jung Hae In dan Ha Young, dengan kisah cinta hangat yang berkembang di tengah kehidupan sehari-hari.
Penggemar drama aksi dapat menantikan "Flex x Cop 2", kelanjutan serial populer yang kembali mengikuti perjalanan detektif pewaris konglomerat dalam membongkar berbagai kasus kriminal.
Sementara itu, pencinta cerita penuh intrik bisa menyaksikan "A Trap Called Desire", drama yang menawarkan kisah balas dendam, ambisi, dan hubungan rumit antarkarakter.
Bagi yang menyukai kisah rumah tangga, "OK, Let's Get Divorced" menghadirkan drama romantis dengan sentuhan komedi mengenai pasangan yang berusaha mengakhiri pernikahan mereka, tetapi justru menghadapi berbagai situasi tak terduga.
Kemudian drama genre coming-of-age "Four Hands, Two Sonatas". Drama yang dibintangi Song Kang dan Lee Jun Young tersebut mengisahkan persahabatan, rivalitas, cinta, dan perjalanan dua pianis berbakat sejak duduk di bangku sekolah seni hingga menjadi musisi profesional.
Selain itu, serial militer komedi "New Recruit 4" kembali hadir dengan cerita segar yang melanjutkan kehidupan para prajurit di barak.
Dan yang terakhir "Mousetrap", drama thriller misteri yang menjanjikan alur penuh ketegangan dan teka-teki.
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