TOMOON Bersiap! ONEUS Resmi Umumkan Tur Dunia Pertama Mulai Oktober 2026

JawaPos.Com - ONEUS akhirnya mengumumkan tur pertama mereka sejak debut. Pada 31 Juli, grup besutan RBW tersebut merilis poster resmi tur yang mengungkap bahwa rangkaian konser global akan dimulai di Seoul pada 24 hingga 26 Oktober 2026.

Pengumuman ini langsung disambut antusias oleh para penggemar, TOMOON, yang telah lama menantikan tur berskala dunia dari ONEUS. Menurut allkpop, tur ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan karier internasional grup tersebut.

Konser pembuka akan berlangsung selama tiga hari di Seoul sebelum ONEUS melanjutkan perjalanan ke berbagai kota di luar Korea Selatan.

Meski daftar lengkap destinasi belum diumumkan, poster bertuliskan "And More" mengisyaratkan bahwa masih banyak pemberhentian lain yang akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Kabar tur dunia ini hadir tak lama setelah ONEUS menuntaskan fan concert Jepang berjudul "Welcome to 'US's ISLAND".

Tur fan concert tersebut sukses digelar di Tokyo dan Osaka, memperlihatkan antusiasme besar penggemar internasional terhadap penampilan grup yang dikenal lewat aksi panggung energik dan konsep musik yang khas.

ONEUS terus memperluas jangkauan global melalui konser di Asia, Amerika, dan Eropa. Pengumuman tur dunia perdana ini menjadi langkah besar berikutnya sekaligus membuktikan semakin kuatnya posisi mereka di kancah musik internasional. Para penggemar pun berharap tur kali ini akan mencakup lebih banyak negara, termasuk kawasan Asia Tenggara.