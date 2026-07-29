VERIVERY Umumkan Tur Dunia GIVE ME FIVE, KEEP THAT VIBE, Jakarta Masuk Daftar Kota yang Dikunjungi

VERIVERY ( X @soompi)
JawaPos.Com - VERIVERY kembali menyapa penggemar di berbagai negara lewat tur konser terbaru ber judul GIVE ME FIVE, KEEP THAT VIBE.
Dikutip dari soompi, grup besutan Jellyfish Entertainment tersebut merilis jadwal resmi tur yang akan membawa mereka bertemu VERRER di Asia maupun Eropa dalam rangkaian konser yang dimulai pada musim gugur tahun ini.
Dibuka di Seoul pada Oktober sebelum berlanjut ke berbagai kota besar di dunia. Setelah tampil di Korea Selatan, VERIVERY dijadwalkan mengunjungi Jakarta, Osaka, Tokyo, Warsawa, Amsterdam, Cologne, Berlin, Paris, Makau, dan Taipei, memperluas jangkauan mereka kepada penggemar internasional.
Kabar yang paling menggembirakan bagi penggemar Indonesia adalah masuknya Jakarta sebagai salah satu destinasi tur.
Konser di ibu kota Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemberhentian awal dalam rangkaian tur Asia VERIVERY.
Meski jadwal kota telah diumumkan, informasi mengenai venue, harga tiket, serta mekanisme penjualan masih akan disampaikan kemudian oleh promotor maupun pihak agensi.
Penggemar di setiap negara diimbau untuk terus memantau pengumuman resmi agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai konser tersebut.
Tur GIVE ME FIVE, KEEP THAT VIBE menjadi kesempatan bagi VERIVERY untuk kembali bertemu langsung dengan penggemar setelah berbagai aktivitas grup sepanjang tahun.
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