Christopher Nolan dan Matt Damon Akan Menjadi Bintang Tamu Variety Show ‘You Quiz on the Block'

JawaPos.com – Christopher Nolan dan Matt Damon dijadwalkan tampil sebagai bintang tamu dalam acara bincang-bincang populer Korea Selatan, You Quiz on the Block, saat berkunjung ke Seoul.

Dilansir dari laman The Korea Times pada Rabu (5/8), Kehadiran keduanya merupakan bagian dari rangkaian promosi film terbaru garapan Nolan, The Odyssey. Penampilan tersebut telah dikonfirmasi oleh stasiun televisi tvN.

Nolan dan Damon dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan pada awal bulan depan untuk memperkenalkan The Odyssey kepada para penggemar. Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Christopher Nolan ke Korea Selatan.

Sementara itu, Matt Damon sebelumnya pernah mengunjungi negara tersebut pada 2016 untuk mempromosikan film Jason Bourne.

Dalam episode tersebut, Christopher Nolan dan Matt Damon akan berbincang mengenai proses pembuatan The Odyssey, termasuk pengalaman mereka dalam dunia perfilman dan seni peran.

Pihak tvN menyebut perbincangan akan berlangsung secara santai dan mendalam. Namun, hingga kini jadwal penayangan episode tersebut masih belum diumumkan.

The Odyssey mengisahkan perjalanan Raja Yunani Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon dalam upayanya kembali bertemu sang istri, Penelope, setelah Perang Troya. Film epik aksi fantasi tersebut dijadwalkan tayang di Indonesia pada 5 Agustus.