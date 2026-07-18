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Leni Setya Wati
Minggu, 19 Juli 2026 | 04.29 WIB

Young K, Sunmi, dan Tiffany Young Siap Ramaikan Variety Show dengan Cerita dan Penampilan Spesial 

tiffany young (x @teampmg_kr)
tiffany young (x @teampmg_kr
 
JawaPos.com – Sunmi menghadirkan berbagai cerita menarik dalam episode terbaru sebuah variety show Korea.
 
Dikutip dari The Chosun, penyanyi solo tersebut mengungkap kisah tak terduga saat membantu juniornya di JYP Entertainment, Young K, mengembangkan kemampuannya sebagai pemain bass.
 
Pengakuan itu menjadi salah satu momen yang paling mencuri perhatian sebelum acara dipenuhi gelak tawa dan permainan seru.
 
Sunmi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta bantuan MC Boom agar lagu terbarunya bisa menjadi viral.
 
Ia bahkan menggoda sang pembawa acara dengan menyebutnya sebagai sosok yang identik dengan kesuksesan lagu-lagu baru di media sosial.
 
Menanggapi permintaan itu, Boom langsung membentuk "tim promosi khusus" yang beranggotakan Kim Dong Hyun, Nucksal, dan Young K, lengkap dengan kostum merah, kuning, dan biru yang menyerupai lampu lalu lintas.
 
Tiffany Young turut mencairkan suasana dengan komentar blak-blakan mengenai sahabatnya, Hyori Su.
 
Menurut Tiffany, kemampuan nada tinggi Hyori Su memang mengesankan, tetapi harmoninya masih perlu ditingkatkan.
 
Ia bahkan mengusulkan agar seluruh anggota Tagtease berkumpul dan menggelar adu kemampuan secara langsung, memancing rasa penasaran sekaligus tawa para peserta lainnya.
 
Tak kalah menarik, Jung Taek Woon juga membocorkan fakta mengejutkan mengenai hubungannya dengan rapper Hanhae.
 
Meski detail kisah mereka belum diungkap sepenuhnya, pengakuan tersebut sukses membuat para tamu dan penonton semakin penasaran dengan cerita yang akan dibagikan dalam acara.
 
Keseruan berlanjut lewat permainan pembuka bertema "Act It Out – Movie, Drama, Musical Edition", ketika tim Sunmi dan tim Tiffany Young saling berhadapan.
 
Tantangan "Rapid Writing" kali ini disebut sebagai salah satu yang paling sulit karena menghadirkan lagu dengan tingkat kesulitan tinggi, sehingga memaksa para peserta berpikir cepat sekaligus menunjukkan kreativitas mereka.
 
Permainan penutup berjudul "A.I., Draw a Picture – Song Edition" menjadi panggung bagi Young K untuk kembali menunjukkan kemampuan bermusiknya.
 
Penampilannya berhasil memikat perhatian seluruh tamu, sedangkan Kim Dong Hyun yang dikenal sebagai penggemar berat Turbo sukses mengundang gelak tawa lewat aksi panggungnya yang penuh semangat.
 
Kombinasi cerita, candaan, dan penampilan spesial ini membuat episode terbaru tersebut menjadi salah satu yang paling dinantikan penggemar.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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