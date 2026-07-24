Jang Wooyoung Tunjukkan Pesona Multitalenta, Dominasi Variety Show dan Bersiap Gelar Konser 2PM

jang wooyoung (x @2PMnow)

JawaPos.com – Jang Wooyoung menikmati puncak popularitasnya di dunia hiburan Korea Selatan.

Tak hanya sebagai penyanyi, member 2PM tersebut sukses memperluas kiprahnya di dunia variety show, platform digital, hingga bersiap kembali menyapa penggemar melalui konser grup yang telah lama dinantikan.

Di variety show, Wooyoung semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu entertainer andalan.

Ia menjadi anggota tetap Netflix melalui program Screwballs: The Game of Death, yang akan memasuki musim keenam pada 8 Agustus.

Sejak musim pertama, Wooyoung dikenal sebagai anggota termuda yang menghadirkan energi segar di tengah para bintang variety seperti Hong Jin Kyung, Kim Sook, Cho Sae Ho, dan Joo Woo Jae.

Selain itu, ia juga bergabung You Are a Woman to Me Season 2, di mana komentar jenaka sekaligus analisisnya terhadap hubungan para peserta menuai banyak pujian dari penonton.

Dilansir dari The Chosun, Wooyoung juga membuat YouTube pribadinya untuk pertama kali sejak debut 19 tahun lalu.

Berjudul Jang Wooyoungi, yang terinspirasi dari dialek kampung halamannya di Busan, langsung menarik perhatian publik.

Setelah teaser unik yang menampilkan dirinya menari dengan wajah dicat biru menjadi viral, episode perdana yang dirilis pada 22 Juli memperlihatkan sisi santai Wooyoung saat berbincang dengan masyarakat mengenai ide konten YouTube, menciptakan kesan hangat dan dekat dengan penggemar.

Meski sukses di dunia hiburan, Wooyoung tetap menempatkan musik sebagai prioritas utamanya.

Ia akan kembali naik panggung bersama seluruh anggota 2PM dalam konser 2026 2PM Concert "THE RETURN" in INCHEON yang digelar pada 8–9 Agustus di Inspire Arena, Incheon.

Konser tersebut menjadi penampilan lengkap pertama 2PM di Korea dalam sekitar tiga tahun sejak konser peringatan 15 tahun debut mereka pada 2023.

Antusiasme penggemar terhadap konser ini begitu tinggi. Seluruh tiket ludes terjual dalam waktu singkat, membuktikan bahwa popularitas 2PM tetap kuat meski hampir dua dekade berkarier.

Penampilan di Incheon juga diperkirakan akan membawa semangat yang sama seperti konser peringatan 15 tahun grup di Tokyo Dome, Jepang, yang berhasil menarik sekitar 85.000 penonton selama dua hari pada Mei lalu.

Dengan kualitasnya yang terus berkembang di berbagai bidang, Jang Wooyoung menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang idol, tetapi juga entertainer multitalent.

Keberhasilannya menyeimbangkan aktivitas di variety show, platform digital, dan panggung musik menjadi bukti bahwa pesona serta pengaruhnya di industri hiburan Korea masih terus bersinar menjelang dua dekade perjalanan kariernya.