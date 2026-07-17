Kim Woo Bin Buktikan Dukungan untuk Shin Min Ah, Ajak Orang Tonton Film Pupil

JawaPos.com – Kim Woo Bin kembali mencuri perhatian publik. Dilansir dari The Chosun, aktor tersebut menuai pujian setelah diketahui secara spontan mempromosikan film terbaru sang kekasih, Shin Min Ah, bahkan dalam pertemuan pribadi yang sama sekali tidak berkaitan dengan aktivitas promosi.

Cerita tersebut dibagikan oleh pasangan YouTuber Eolmi Couple melalui media sosial pada 16 Juli. Mereka mengaku tak sengaja bertemu Kim Woo Bin di jalan.

Meski sang aktor mengenakan topi, postur tubuh dan auranya membuat mereka langsung mengenalinya.

Setelah berbincang singkat dan berpamitan, Kim Woo Bin menutup percakapan dengan kalimat sederhana namun bermakna, "Hati-hati di jalan, dan jangan lupa nonton Pupil."

Pupil merupakan film terbaru yang dibintangi Shin Min Ah. Menurut Eolmi Couple, ucapan singkat Kim Woo Bin justru membuat mereka semakin ingin mendukung film tersebut.

Mereka menilai cara sang aktor mempromosikan karya kekasihnya terasa tulus dan dilakukan tanpa dibuat-buat.

Tak hanya itu, Eolmi Couple juga mengungkap hubungan baik mereka dengan Kim Woo Bin.

Mereka bercerita bahwa sang aktor pernah lebih dulu menyapa mereka di sebuah acara, bahkan sempat mengajak makan bersama dan secara langsung memesan restoran untuk pertemuan tersebut.

Mereka menyebut masih memiliki banyak kisah lain yang menunjukkan kepribadian hangat Kim Woo Bin.

Banyak yang memuji Kim Woo Bin sebagai sosok pasangan yang penuh perhatian dan selalu mendukung karier Shin Min Ah.

Tak sedikit pula yang mengaku semakin mengagumi hubungan keduanya yang telah bertahan selama bertahun-tahun.

Kim Woo Bin dan Shin Min Ah sendiri mengumumkan hubungan mereka ke publik pada 2015.

Hingga kini, pasangan tersebut masih menjadi salah satu pasangan selebritas Korea Selatan yang paling harmonis dan konsisten saling mendukung, baik dalam kehidupan pribadi maupun perjalanan karier masing-masing.