Efek Boikot Grammy! ARMY Ramai-Ramai Naikkan "Aliens" BTS ke Puncak Chart Global

BTS (x @aboutmusicyt)

JawaPos.com – Keputusan BTS memboikot ajang Grammy Awards ternyata memicu gelombang dukungan besar dari penggemar di seluruh dunia.

Lagu "Aliens" mencatat kebangkitan luar biasa dengan menduduki peringkat pertama tangga lagu iTunes Worldwide Top Songs selama tiga hari berturut-turut, meski album kelima grup tersebut telah dirilis sekitar empat bulan lalu.

Menurut laporan dispatch, berdasarkan data terbaru iTunes, "Aliens" mulai kembali ke posisi puncak pada 29 Juli dan berhasil mempertahankan dominasinya hingga chart tertanggal 30 dan 31 Juli.

Pencapaian tersebut dinilai sebagai hasil dari aksi kolektif ARMY yang menggelar proyek streaming global sebagai bentuk dukungan terhadap sikap BTS terkait Grammy Awards.

Para member BTS menyatakan tidak akan mengajukan karya mereka ke Grammy. Mereka menegaskan bahwa musik seharusnya diapresiasi berdasarkan kualitasnya, bukan dikelompokkan menurut wilayah atau bahasa.

Pernyataan tersebut dipahami sebagai penolakan terhadap kategori baru Best Asian Pop Music Performance, yang dinilai memisahkan musisi Asia dari kategori utama alih-alih memberikan kesempatan yang setara.

Kontroversi itu pun memancing respons dari CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., yang menegaskan bahwa kategori baru tersebut bertujuan memberi sorotan khusus, bukan bentuk eksklusi.

Namun, polemik semakin memanas setelah video penampilan BTS di Grammy tahun 2021 dan 2022 dilaporkan telah dihapus dari situs resmi Grammy, sehingga memicu kritik baru dari penggemar di berbagai negara.

Dukungan terhadap BTS tidak hanya datang dari ARMY. Sutradara film K-Pop Demon Hunters, Maggie Kang, ikut membagikan kabar mengenai BTS melalui media sosial disertai emoji tepuk tangan.

Sementara itu, rapper Amerika sekaligus produser "Aliens", Mike Will Made It, juga menunjukkan dukungannya melalui unggahan bertuliskan "BTS Aliens" lengkap dengan emoji yang bermakna "terus melaju".

Profesor Seo Kyung-duk dari Sungshin Women's University turut mendesak Grammy untuk mengevaluasi sistem penilaian yang dinilai kurang transparan dan masih menyisakan unsur diskriminatif.

"Aliens" sendiri mengangkat kisah tentang identitas dan cita-cita BTS sebagai musisi Korea yang berkiprah di panggung global.

Lagu tersebut menggunakan metafora "orang asing" untuk menggambarkan pengalaman mereka menghadapi perbedaan budaya sekaligus perjuangan meraih pengakuan internasional.

Di tengah kontroversi Grammy, kebangkitan "Aliens" menjadi bukti kuat bahwa dukungan penggemar terhadap BTS tetap solid dan mampu mengubah protes menjadi prestasi baru.