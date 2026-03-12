Kasus Dugaan Penipuan Jastip Tiket Konser BTS Berlanjut, ARMY Lapor Polisi

Pemilik Uniality Tour and Travel, Kurnia Yulianti (kanan), dilaporkan ARMY ke Polrestabes Surabaya atas dugaan penipuan jastip tiket konser BTS. (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kasus dugaan penipuan jasa titip (jastip) tiket konser BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAKARTA oleh pengusaha sekaligus pemilik Uniality Tour and Travel, Kurnia Yulianti, kini memasuki babak baru.
Ia dilaporkan ke Polrestabes Surabaya oleh perwakilan ARMY, sebutan bagi penggemar boy group asal Korea Selatan, BTS (Bangtan Sonyeondan), yang menjadi korban dugaan penipuan tersebut.
Laporan tercatat dalam nomor : LP/B/ 1429/VI1/ 2026/ SPKT/ POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, Pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026 jam 15.00 WIB.
"Benar, ada LP baru (tentang kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan, dengan terlapor atas nama Kurnia Yulianti)," tutur Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto ketika dikonfirmasi, Minggu (19/7).
Sementara itu, perwakilan para korban, Sarah Nailla membenarkan adanya sejumlah korban dugaan penipuan jastip tiket konser BTS 2026, yang mengajukan laporan ke Polrestabes Surabaya.
"Untuk proses hukum, hari Minggu lalu kami sudah lapor ke Polrestabes Surabaya. Kita masih menunggu ada itikad baik, jadi supaya proses refund dan proses hukum berjalan beriringan," tutur Sarah kepada JawaPos.com.
Kasus dugaan penipuan jastip tiket konser BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAKARTA, yang dialami puluhan ARMY di Surabaya, menjadi viral setelah mengadu ke Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force