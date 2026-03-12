Kasus Dugaan Penipuan Jastip Tiket Konser BTS Berlanjut, ARMY Lapor Polisi

JawaPos.com - Kasus dugaan penipuan jasa titip (jastip) tiket konser BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAKARTA oleh pengusaha sekaligus pemilik Uniality Tour and Travel, Kurnia Yulianti, kini memasuki babak baru.

Ia dilaporkan ke Polrestabes Surabaya oleh perwakilan ARMY, sebutan bagi penggemar boy group asal Korea Selatan, BTS (Bangtan Sonyeondan), yang menjadi korban dugaan penipuan tersebut.

Laporan tercatat dalam nomor : LP/B/ 1429/VI1/ 2026/ SPKT/ POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, Pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026 jam 15.00 WIB.

"Benar, ada LP baru (tentang kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan, dengan terlapor atas nama Kurnia Yulianti)," tutur Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto ketika dikonfirmasi, Minggu (19/7).

Sementara itu, perwakilan para korban, Sarah Nailla membenarkan adanya sejumlah korban dugaan penipuan jastip tiket konser BTS 2026, yang mengajukan laporan ke Polrestabes Surabaya.

"Untuk proses hukum, hari Minggu lalu kami sudah lapor ke Polrestabes Surabaya. Kita masih menunggu ada itikad baik, jadi supaya proses refund dan proses hukum berjalan beriringan," tutur Sarah kepada JawaPos.com.