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Aulia Ramadhani
Senin, 20 Juli 2026 | 16.18 WIB

Buat ARMY Terpukau, BTS Tampil di Halftime Show Final ‘2026 FIFA World Cup’

BTS. (Soompi) - Image

BTS. (Soompi)

JawaPos.com – Selalu menjadi perbincangan hangat, salah satu boygrup asal Korea, BTS memeriahkan FIFA World Cup 2026.

Dikutip dari Soompi, Senin (20/7), dalam acara yang digelar di MetLife Stadium itu, mereka menampilkan karyanya seperti Dynamite.

Tentunya penampilannya di acara itu menarik perhatian para penggemarnya yang tersebar di seluruh dunia.

Pada tanggal 19 Juli waktu setempat, BTS menjadi salah satu penampil utama pertunjukan paruh waktu Piala Dunia pertama bersama Shakira, Justin Bieber, dan Madonna di Stadion MetLife.

Setelah Madonna membuka pertunjukan di pertandingan final Piala Dunia tahun ini, BTS naik panggung untuk membawakan lagu hits mereka tahun 2020, Dynamite.

BTS atau Bangtan Boys menjadi salah satu boygrup asal Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2010 lalu.

Anggotanya yaitu Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jung Kook, yang ikut menulis atau memproduseri sebagian besar materi mereka.

Memperkenalkan diri sebagai grup hip hop, mereka memperluas gaya musik untuk menggabungkan berbagai genre.

Editor: Novia Tri Astuti
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