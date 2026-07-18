Leeteuk Ungkap Masa Trainee Super Junior yang Keras, Jalani Latihan Bergaya Militer 

lee teuk dan kim heechul (x @soompi)

JawaPos.com – Leeteuk membagikan kisah di balik perjalanan panjang Super Junior sebelum debut saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Jipdaesung bersama Kim Heechul.

Dikutip dari The Chosun, perbincangan keduanya mengenang masa-masa penuh tantangan sebagai trainee SM Entertainment, mulai dari latihan keras hingga dinamika antaranggota yang kerap memicu pertengkaran.

Membandingkan Super Junior dengan BIGBANG, Leeteuk mengaku tidak pernah mendengar kabar mengenai konflik internal di grup tersebut.

Menurutnya, salah satu alasannya mungkin karena Daesung mampu menjadi sosok maknae yang menyatukan tim.

Sebaliknya, ia berseloroh bahwa para anggota Super Junior kini selalu memperhatikan setiap aktivitas Kyuhyun, bahkan sering menggoda sang maknae melalui pesan pribadi maupun media sosial.

Obrolan makin seru ketika Kim Heechul mengenang masa awal debut Kyuhyun yang dikenal cukup usil.

Ia bahkan mengungkap bahwa tingkah jahil Kyuhyun pernah membuat Yesung naik pitam.

Menanggapi cerita tersebut, Leeteuk mengakui bahwa Yesung memang memiliki karakter yang tegas, sementara Heechul menambahkan bahwa pertengkaran di antara anggota Super Junior dulu merupakan hal yang cukup sering terjadi.

Leeteuk kemudian menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak lepas dari sistem pelatihan yang mereka jalani.

Ia mengungkapkan bahwa masa trainee yang panjang membuat banyak calon anggota kehilangan semangat.

Melihat kondisi itu, manajer mereka menawarkan metode latihan bergaya militer dengan tujuan membentuk mental dan kedisiplinan para anggota agar siap menghadapi kerasnya industri hiburan.

Leeteuk mengaku saat menjadi leader ia menjadi orang yang paling sering menerima teguran.

Setiap kali ada anggota lain melakukan kesalahan, ia juga ikut dimarahi karena dianggap bertanggung jawab atas seluruh tim.

Pengalaman itu membuatnya belajar memikul beban sebagai pemimpin sejak sebelum resmi debut bersama Super Junior.

Berbeda dengan Leeteuk, Kim Heechul mengaku memiliki pengalaman yang tak sama. Ia awalnya bergabung dengan SM Entertainment sebagai calon musisi rock dan sempat mempersiapkan proyek lain sebelum akhirnya debut bersama Super Junior.

Karena memiliki sifat yang sangat individualis, Heechul mengaku sempat kesulitan memahami alasan dirinya ikut dimarahi saat anggota lain melakukan kesalahan.

Meski begitu, pengalaman keras tersebut justru menjadi fondasi yang memperkuat ikatan para anggota hingga mampu bertahan sebagai salah satu grup K-pop legendaris.