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Leni Setya Wati
Kamis, 16 Juli 2026 | 04.29 WIB

Leeteuk dan Heechul Buktikan Popularitas, SUPER JUNIOR-83z Sukses Besar Lewat Promise 

lee teuk, kim heechul (x @soompi)
lee teuk, kim heechul (x @soompi)
 
JawaPos.com – Unit terbaru SUPER JUNIOR, SUPER JUNIOR-83z, langsung mencuri perhatian penggemar global.
 
Dilansir dari sompi, unit yang beranggotakan Leeteuk dan Kim Heechul ini resmi merilis mini album perdana berjudul Promise beserta lagu utama dengan judul yang sama pada 13 Juli.
 
Promise langsung menunjukkan performa gemilang di pasar musik internasional.
 
Album tersebut melesat ke posisi pertama tangga lagu iTunes Top Albums di berbagai negara, menandai awal yang sangat menjanjikan bagi unit terbaru dari grup legendaris tersebut.
 
Dari keterangan SM Entertainment pada 14 Juli, mini album Promise berhasil menempati posisi No. 1 di sedikitnya 10 wilayah. Beberapa di antaranya adalah Hong Kong, Indonesia, Makau, Malaysia, Paraguay, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
 
Pencapaian ini kembali membuktikan besarnya pengaruh SUPER JUNIOR di kancah global.
 
Meski hadir sebagai sub-unit baru, kombinasi Leeteuk dan Heechul sukses menarik perhatian penggemar lintas negara, sekaligus memperlihatkan antusiasme tinggi terhadap karya terbaru mereka.
 
Kesuksesan album Promise juga menjadi sinyal positif untuk aktivitas SUPER JUNIOR-83z ke depan.
 
Kehadiran unit ini menawarkan warna musik baru tanpa meninggalkan karakter khas yang telah melekat pada nama SUPER JUNIOR selama bertahun-tahun.
 
SUPER JUNIOR-83z dijadwalkan membawakan lagu Promise untuk pertama kalinya di atas panggung melalui program musik MBC Music Core pada 18 Juli.
 
Penampilan tersebut menjadi momen yang paling dinantikan para penggemar untuk menyaksikan chemistry Leeteuk dan Heechul sebagai unit baru.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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