Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 5 Agustus 2026 | 02.24 WIB

Ariana Grande Putuskan Rehat Setelah Tur Konser Berakhir Akibat Pengawasan Publik

Ariana Grande (Instagram @arianagrande) - Image

Ariana Grande (Instagram @arianagrande)

JawaPos.com – Ariana Grande dikabarkan akan mengambil jeda dari sorotan publik setelah menyelesaikan rangkaian Tur Eternal Sunshine yang berakhir pada 1 September.

Dilansir dari laman People pada Selasa (4/8), Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya perhatian dan komentar publik mengenai kondisi kesehatan serta bentuk tubuh penyanyi berusia 33 tahun itu.

Perwakilan Grande menyatakan bahwa sang penyanyi ingin beristirahat dari aktivitas dan penampilan publik yang terus-menerus menjadi sorotan.

Menurut perwakilannya, Grande berharap dapat menutup tur dalam kondisi sehat dan bahagia sebelum menikmati waktu istirahat. Tur tersebut disebut menjadi pengalaman yang sangat berkesan karena Grande menikmati setiap penampilannya dan merasa dekat dengan para penggemarnya.

Meski demikian, tekanan akibat pengawasan publik yang berkepanjangan dinilai menjadi alasan utama di balik keputusannya untuk sementara menjauh dari perhatian publik.

Sumber yang dekat dengan Grande menjelaskan bahwa tur tersebut menuntut aktivitas fisik yang sangat tinggi sehingga memerlukan kondisi tubuh yang prima. Di tengah jadwal yang padat, penampilan fisik Grande terus menjadi bahan perbincangan di media dan media sosial.

Kondisi tersebut kembali menguat setelah peluncuran video musik lagu terbarunya yang memicu berbagai komentar mengenai penampilannya.

Sebelumnya, Grande juga beberapa kali menyampaikan keberatannya terhadap komentar mengenai tubuhnya, termasuk melalui lirik lagu yang mengajak publik menghormati privasi seseorang. 

Setelah masa istirahat, penyanyi peraih Grammy Awards itu dijadwalkan kembali menjalani berbagai proyek hiburan, termasuk membintangi film Focker-in-Law.

Untuk saat ini, Grande memilih memprioritaskan waktu beristirahat sebelum kembali menjalani aktivitas profesionalnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
45 Lagu Bocor, Ariana Grande Ajukan Gugatan untuk Ungkap Identitas Hacker - Image
Entertainment

45 Lagu Bocor, Ariana Grande Ajukan Gugatan untuk Ungkap Identitas Hacker

Rabu, 29 Juli 2026 | 16.31 WIB

Ariana Grande Dikabarkan Menjalin Kembali Hubungan dengan Ricky Alvarez secara Perlahan - Image
Entertainment

Ariana Grande Dikabarkan Menjalin Kembali Hubungan dengan Ricky Alvarez secara Perlahan

Jumat, 17 Juli 2026 | 00.03 WIB

Rumor Cinta Lama Bersemi Lagi, Ariana Grande dan Ricky Alvarez Kembali Dekat - Image
Infotainment

Rumor Cinta Lama Bersemi Lagi, Ariana Grande dan Ricky Alvarez Kembali Dekat

Kamis, 16 Juli 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore