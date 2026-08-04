Ariana Grande Putuskan Rehat Setelah Tur Konser Berakhir Akibat Pengawasan Publik

JawaPos.com – Ariana Grande dikabarkan akan mengambil jeda dari sorotan publik setelah menyelesaikan rangkaian Tur Eternal Sunshine yang berakhir pada 1 September.

Dilansir dari laman People pada Selasa (4/8), Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya perhatian dan komentar publik mengenai kondisi kesehatan serta bentuk tubuh penyanyi berusia 33 tahun itu.

Perwakilan Grande menyatakan bahwa sang penyanyi ingin beristirahat dari aktivitas dan penampilan publik yang terus-menerus menjadi sorotan.

Menurut perwakilannya, Grande berharap dapat menutup tur dalam kondisi sehat dan bahagia sebelum menikmati waktu istirahat. Tur tersebut disebut menjadi pengalaman yang sangat berkesan karena Grande menikmati setiap penampilannya dan merasa dekat dengan para penggemarnya.

Meski demikian, tekanan akibat pengawasan publik yang berkepanjangan dinilai menjadi alasan utama di balik keputusannya untuk sementara menjauh dari perhatian publik.

Sumber yang dekat dengan Grande menjelaskan bahwa tur tersebut menuntut aktivitas fisik yang sangat tinggi sehingga memerlukan kondisi tubuh yang prima. Di tengah jadwal yang padat, penampilan fisik Grande terus menjadi bahan perbincangan di media dan media sosial.

Kondisi tersebut kembali menguat setelah peluncuran video musik lagu terbarunya yang memicu berbagai komentar mengenai penampilannya.

Sebelumnya, Grande juga beberapa kali menyampaikan keberatannya terhadap komentar mengenai tubuhnya, termasuk melalui lirik lagu yang mengajak publik menghormati privasi seseorang.

Setelah masa istirahat, penyanyi peraih Grammy Awards itu dijadwalkan kembali menjalani berbagai proyek hiburan, termasuk membintangi film Focker-in-Law.