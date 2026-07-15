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Leni Setya Wati
Kamis, 16 Juli 2026 | 04.35 WIB

Rumor Cinta Lama Bersemi Lagi, Ariana Grande dan Ricky Alvarez Kembali Dekat

ariana grande dan rixky alvarez (x @popbase)
ariana grande dan rixky alvarez (x @popbase
 
JawaPos.com – Kabar terbaru dari Ariana usai dikabarkan menjalin kedekatan lagi dengan mantan kekasihnya, Ricky Alvarez.
 
Dikutip dari soompi, berdasarkan laporan media hiburan Amerika Serikat, Page Six, keduanya disebut tengah bertemu kembali, tetapi memilih menjalani hubungan secara perlahan tanpa terburu-buru menentukan arah asmara mereka.
 
Kesibukan Ariana dengan rangkaian tur dunia membuat pasangan tersebut memilih menikmati setiap momen secara alami.
 
Mereka disebut sepakat untuk melangkah sedikit demi sedikit sambil melihat bagaimana hubungan itu berkembang di tengah jadwal yang padat.
 
Hubungan Ricky dengan keluarga Ariana juga disebut menjadi salah satu alasan keduanya kembali dekat.
 
Selama bertahun-tahun, Ricky dikabarkan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga sang penyanyi dan terus memberikan dukungan, termasuk beberapa kali hadir langsung di lokasi tur Ariana.
 
Sikap tersebut disebut mendapat apresiasi dari pelantun We Can't Be Friends itu.
 
Rumor reuni semakin menguat setelah Ariana dan Ricky beberapa kali terlihat bersama dalam beberapa kesempatan.
 
Keduanya merayakan ulang tahun Ariana di sebuah restoran di Austin, Texas, sebelum kembali terlihat menghabiskan libur Hari Kemerdekaan Amerika Serikat dan berbelanja bersama di Boca Raton, Florida.
 
Rumor makin memanas ketika Ariana mengubah lirik lagu "Thank U, Next" saat tampil dalam tur Eternal Sunshine di New York.
 
Lirik yang semula berbunyi, "Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh," diubah menjadi, "Wrote some songs about Ricky, we always find our way back."
 
Perubahan kecil itu langsung memicu berbagai teori dari para penggemar mengenai kemungkinan kisah cinta mereka berlanjut.
 
Ariana Grande dan Ricky Alvarez pernah berpacaran pada 2015 hingga 2016 setelah bertemu dalam tur Honeymoon Tour.
 
Meski hubungan mereka berakhir, keduanya dikabarkan tetap menjalin pertemanan yang baik.
 
Rumor kedekatan ini juga muncul tak lama setelah Ariana mengakhiri hubungannya dengan aktor Ethan Slater, lawan mainnya dalam film Wicked.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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