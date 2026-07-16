Ariana Grande Dikabarkan Menjalin Kembali Hubungan dengan Ricky Alvarez secara Perlahan

JawaPos.com – Ariana Grande dan Ricky Alvarez dikabarkan tengah menjalin kembali hubungan asmara mereka dengan pendekatan yang lebih perlahan.

Dilansir dari laman People pada Rabu (15/7), Menurut sumber yang dekat dengan pasangan tersebut, keduanya tidak terburu-buru untuk membawa hubungan ke tahap yang lebih serius.

Diketahui bahwa Grande dan Alvarez memilih menikmati proses membangun kembali kedekatan setelah pernah berpacaran pada 2015 hingga 2016.

Sumber tersebut menyebut Ariana Grande selalu menganggap Ricky Alvarez sebagai sosok yang dapat dipercaya dan memberikan dukungan positif. Grande juga merasa nyaman menjadi dirinya sendiri saat bersama mantan penari latarnya itu.

Selain itu, keduanya disebut memiliki selera humor yang serupa sehingga membuat hubungan mereka kembali terjalin dengan baik.

Kedekatan mereka kembali terlihat saat Alvarez menghabiskan akhir pekan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat bersama Grande dan keluarganya di Florida.

Menurut sumber yang sama, Grande senang apabila orang-orang terdekatnya ikut menemaninya di sela-sela tur konser Eternal Sunshine. Alvarez juga disebut tetap menjadi teman sekaligus tempat Grande berbagi cerita selama ini.