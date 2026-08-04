Wonho Comeback Lewat Album 'CORE', Tampilkan Esensi Diri dengan Lagu 'Don't Wake Me Up’

wonho (x @official_wonho)

JawaPos.com – Wonho menyapa penggemarnya melalui album terbaru berjudul 'CORE' yang dirilis pada 21 Juli.

Dikutip dari dispatch, Album ini menjadi karya yang merepresentasikan sisi paling autentik sang solois, sekaligus memperlihatkan kematangannya sebagai musisi.

Tak hanya bernyanyi, Wonho juga mengambil peran penuh dalam proses kreatif dengan menulis, menggubah, dan memproduksi seluruh lagu di dalam album tersebut.

Lagu 'Don't Wake Me Up' mengangkat kisah tentang keinginan untuk sejenak melupakan kerasnya kenyataan dan bertahan lebih lama di dalam mimpi.

Dipadukan dengan irama yang intens dan vokal khas Wonho, lagu ini menghadirkan nuansa emosional sekaligus adiktif.

Melalui album ini, ia menafsirkan tema "esensi" sebagai perjalanan seseorang untuk melepaskan berbagai lapisan yang menutupi luka hingga akhirnya menemukan jati diri yang sesungguhnya.

Konsep tersebut semakin kuat lewat video musik yang menyuguhkan atmosfer gelap dengan penampilan megah bersama lebih dari 20 penari.

Koreografi yang dinamis dan sinkron menjadi salah satu daya tarik utama, berpadu dengan visual sinematik yang membuat setiap adegan terasa penuh energi.

Penampilan Wonho yang karismatik semakin mempertegas pesan emosional yang ingin disampaikan dalam lagu tersebut.

Di balik proses syuting, suasana hangat juga mewarnai lokasi produksi. Wonho aktif berdiskusi dengan para penari untuk menyempurnakan setiap gerakan dan bahkan sempat memanjat ke tempat yang lebih tinggi demi mendapatkan foto grup terbaik.

Meski sempat dicegah oleh para penari, momen tersebut justru menghadirkan tawa dan menunjukkan kekompakan seluruh tim selama proses pengambilan gambar.

Wonho juga menyiapkan berbagai konten spesial untuk para penggemar. Salah satunya adalah video berdurasi satu menit yang direkam sendiri menggunakan kamera swafoto, lengkap dengan cerita di balik barang-barang terbaru yang dibelinya.

Seluruh konten eksklusif tersebut akan dirilis melalui akun Instagram resmi saluran idola Miim (@myidol_miim), memberikan pengalaman yang lebih dekat bagi para penggemar setianya.