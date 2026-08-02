Comeback dalam Waktu Dekat, Rapper DAWN Ciptakan Lagu Baru Pertamanya Setelah 3 Tahun ‘Too Much’

JawaPos.com - Debut solo dengan karya ‘Money,’ rapper Korea DAWN dikabarkan akan comeback dalam waktu dekat.

Dikutip dari Soompi, Minggu (2/8), setelah sekitar tiga tahun, DAWN akan kembali dengan single barunya bertajuk Too Much.

Telah ditunggu banyak penggemar, rencananya karya baru tersebut dirilis pada 7 Agustus pukul 1 siang KST.

Lagu Too Much digambarkan sebagai lagu R&B alternatif yang menunjukkan peningkatan kemampuan artistik DAWN setelah masa cuti militernya.

Seperti yang diketahui, comeback terakhir DAWN adalah pada September 2023, ketika ia merilis EP solo keduanya, Narcissus.

Rapper serta dancer bernama asli Kim Hyo-jong itu diketahui lahir 1 Juni 1994), ia juga menjadi penulis lagu dari boy band Korea Selatan Pentagon.

Ia pernah merilis sembilan EP dalam bahasa Korea dan Jepang sebelum kepergiannya dari Cube Entertainment pada tahun 2018.

Kabarnya Dawn juga berpartisipasi dalam grup Triple H bersama (saat itu) rekan band Hui dan rekan label Hyuna untuk perilisan dua EP.

Grup ini melakukan debutnya pada 1 Mei 2017, dengan EP 199X, ia juga sebagai penulis lagu, menulis semua lagu termasuk single utama, 365 Fresh.