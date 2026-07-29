Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 29 Juli 2026 | 20.06 WIB

Spider-Man: Brand New Day: Ketika Sang Pahlawan Super Berhadapan dengan Penjahat Pengendali Pikiran

Spider-Man: Brand New Day. (istimewa) - Image

Spider-Man: Brand New Day. (istimewa)

JawaPos.com - Spider-Man: Brand New Day menghadirkan pendekatan berbeda dibandingkan film-film Spider-Man sebelumnya. Alih-alih hanya menampilkan pertarungan antara pahlawan dengan penjahat, film ini juga mengajak penonton untuk memahami sisi manusiawi dari sosok antagonis yang memiliki kemampuan memasuki dan mengendalikan pikiran orang-orang lewat telepati. 

Karakter tersebut menjadi salah satu elemen paling menarik karena tidak sepenuhnya digambarkan sebagai sosok jahat tanpa alasan.

Sepanjang film, kemampuan telepati sang penjahat menjadi ancaman besar bagi Peter Parker. Ia mampu membaca pikiran, memengaruhi keputusan lawan, hingga menciptakan tekanan psikologis yang membuat Spider-Man kesulitan membedakan antara kenyataan dan manipulasi. Ancaman yang dihadirkan terasa berbeda karena tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga serangan mental yang membuat konflik jadi semakin intens.

Namun, kekuatan luar biasa itu ternyata menyimpan kisah pilu. Film perlahan mengungkap bahwa kebencian sang penjahat berakar dari perlakuan tidak adil yang dialaminya bersama saudaranya di masa lalu. Pengalaman tersebut menjadi luka mendalam yang akhirnya mendorongnya melakukan aksi balas dendam.

Pendekatan tersebut membuat karakter antagonis terasa lebih kompleks. Penonton diajak memahami bahwa tindakan yang dilakukannya memang tidak bisa dibenarkan, akan tetapi ada alasan emosional yang membuatnya berubah menjadi sosok berbahaya bagi umat manusia. Nuansa abu-abu ini menjadi salah satu kekuatan cerita karena menghadirkan konflik moral yang lebih dalam.

Di sisi lain, Peter Parker kembali diperlihatkan sebagai pahlawan yang mengedepankan empati. Ia tidak hanya berusaha menghentikan ancaman, tetapi juga mencoba memahami penyebab di balik kemarahan lawannya. Pendekatan ini memperkuat tema utama film yang ingin menunjukkan bahwa setiap orang memiliki cerita yang membentuk pilihan hidupnya.

Salah satu adegan paling emosional terjadi ketika Spider-Man menyelamatkan sang karakter antagonis dan mengorbankan dirinya harus terkena tembakan sampai berada di ambang kematian. Dalam kondisi kritis dan nyaris tak berdaya, harapan itu datang dari si karakter antagonis yang diperankan oleh aktris Sadie Sink. 

Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya, karakter Sadie Sink berhasil menyelamatkan nyawa Spider-Man. Momen tersebut menjadi titik balik penting cerita betapa berharganya nilai kemanusiaan.

Adegan itu dikemas penuh emosi dan menjadi salah satu klimaks yang paling berkesan karena memperlihatkan bahwa kemenangan tidak selalu diraih melalui kekuatan fisik, tapi juga bisa lewat keberanian untuk bertindak di saat yang paling menentukan.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
7 Rekomendasi Film Anime Untuk Sambut Hari Persahabatan Internasional, Apa Saja? - Image
Music & Movie

7 Rekomendasi Film Anime Untuk Sambut Hari Persahabatan Internasional, Apa Saja?

Rabu, 29 Juli 2026 | 18.37 WIB

Tom Holland Jujur Soal Karier dan Perannya, "Ada Film yang Sebaiknya Tidak Ditonton"  - Image
Entertainment

Tom Holland Jujur Soal Karier dan Perannya, "Ada Film yang Sebaiknya Tidak Ditonton" 

Rabu, 29 Juli 2026 | 18.35 WIB

Menjelang Rilis Film Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland Kolaborasi dengan Badan Meteorologi Korea  - Image
Entertainment

Menjelang Rilis Film Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland Kolaborasi dengan Badan Meteorologi Korea 

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.45 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore