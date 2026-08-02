Spider-Man Brand New Day Tinggalkan 5 Pertanyaan Penting Soal Nasib Peter Parker Versi Tom Holland

JawaPos.com – Adegan pascakredit Spider-Man: Brand New Day menjadi salah satu bagian yang paling banyak diperbincangkan penggemar Marvel.

Alih-alih memberikan jawaban, Marvel Studios justru menyisakan sejumlah petunjuk yang memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan Peter Parker yang diperankan Tom Holland.

Berikut 5 teka-teki terbesar yang muncul dari adegan post credits Spider-Man Brand New Day, seperti dilansir dari laman Geek Vibes Nation pada Minggu (2/8).

1. Apakah Peter Parker Sudah Berada di Luar Bumi?

Adegan pascakredit memperlihatkan aplikasi Spidey Tracker milik Ned Leeds mendeteksi simbol Spider-Man di luar angkasa. Petunjuk tersebut memunculkan dugaan bahwa Peter Parker telah meninggalkan Bumi setelah peristiwa utama dalam film. Namun, film tidak memberikan penjelasan kapan perpindahan itu terjadi maupun alasan di balik perjalanan tersebut.

2. Apakah Spidey Tracker Mendeteksi Spider-Man Lain?

Adegan tersebut hanya menampilkan simbol Spider-Man tanpa mengungkap identitas pemiliknya. Kondisi itu membuka kemungkinan bahwa sinyal tersebut berasal dari varian Spider-Man lain di dalam multiverse. Hingga kini belum ada petunjuk yang memastikan apakah simbol itu merujuk kepada Peter Parker versi Tom Holland atau Spider-Man lainnya.

3. Apakah Adegan Itu Menjadi Petunjuk Menuju Avengers: Secret Wars?