Film The Journey to Gyeongju Bagikan Poster, Lee Jung Eun, Kong Hyo Jin, hingga Park SoDam Balas Dendam?

JawaPos.com - Menjadi rekomendasi menarik, film Korea The Journey to Gyeongju diketahui telah merilis poster dan trailer baru.

Dikutip dari Soompi, Minggu (2/8), mengisahkan tentang balas dendam keluarga, film ini menghadirkan cerita seorang ibu dan tiga putrinya yang memulai perjalanan berbahaya.

Tayang di bioskop Korea pada 26 Agustus, sang ibu menunggu delapan tahun demi putri bungsu mereka, Gyeong Ju, yang tidak pernah kembali dari perjalanan sekolah.

Poster karakter baru menyoroti kepribadian yang berbeda dari keempat wanita tersebut, “Aku menculik pembunuh yang membunuh putriku.”

Ibu Ok Sil (Lee Jung Eun) mengenakan ekspresi tegas yang penuh tekad saat posternya menyatakan, “Katakan saja Ibu melakukannya sendiri.”

Menariknya, putri sulung, Jang Ju (Kong Hyo Jin), menyatakan, “Siapa yang butuh logika kalau soal keluarga?” menunjukkan perannya sebagai sekutu setia ibunya yang selalu mendukungnya tanpa syarat.

Makin seru, putri kedua, Young Ju (Park So Dam), mengatakan, “Aku hanya setuju untuk membuat rencana, bukan ikut serta di dalamnya.”

Kemudian adik bungsu dari ketiga bersaudara, Dong Ju (Lee Yeon), menunjukkan ekspresi terkejut bersamaan dengan kalimat, “Mereka sebenarnya tidak mati, kan?”

Video teaser yang menyertainya semakin meningkatkan antisipasi dengan memperkenalkan setiap anggota keluarga saat mereka memulai perjalanan ‘pembunuh’ mereka setelah delapan tahun menunggu.