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Risma Azzah Fatin
Senin, 3 Agustus 2026 | 00.46 WIB

Denis Villeneuve Tutup Saga Dune dengan 'Dune Part 3’ Janjikan Lebih Emosional dan Penuh Ketegangan

Timothee Chalamet sebagai Paul Atreides dalam Dune (Instagram @dunemovie) - Image

Timothee Chalamet sebagai Paul Atreides dalam Dune (Instagram @dunemovie)

JawaPos.com – Denis Villeneuve mengungkap sejumlah detail terbaru mengenai Dune: Part Three, film yang akan menjadi penutup trilogi adaptasi novel karya Frank Herbert.

Dilansir dari laman IXBT Games pada Minggu (2/8), Sutradara asal Kanada itu juga memastikan bahwa film tersebut menjadi proyek terakhirnya dalam waralaba Dune.

Villeneuve mengakui momen perpisahan dengan kisah Arrakis menjadi pengalaman yang sangat emosional setelah hampir satu dekade menggarapnya.

Villeneuve menjelaskan bahwa ia semula berencana menunda produksi Dune: Part Three selama beberapa tahun. Namun, besarnya antusiasme penggemar membuatnya memutuskan untuk segera menyelesaikan perjalanan Paul Atreides.

Villeneuve menyebut dua film pertama dibuat berdasarkan visi pribadinya, sedangkan film ketiga dipersembahkan sepenuhnya bagi para penonton.

Film Dune: Part Three akan mengadaptasi novel Dune Messiah dengan latar waktu 17 tahun setelah peristiwa film sebelumnya. Paul Atreides telah menjadi kaisar dan harus menghadapi konsekuensi dari perang suci yang dipicunya.

Villeneuve menggambarkan film ini sebagai kisah penebusan dengan nuansa lebih cepat, lebih intens, dan lebih emosional dibandingkan dua film terdahulu.

Sutradara tersebut menegaskan bahwa hubungan Paul Atreides dan Chani tetap menjadi inti emosional cerita. Menurutnya, kisah keduanya akan berkembang menjadi gambaran tentang cinta yang hancur akibat pilihan dan pengorbanan.

Editor: Novia Tri Astuti
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