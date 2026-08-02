Jared Leto Kembali Jadi Sorotan, Muncul Klaim Soal Perilakunya di Balik Layar 'Tron: Ares' 

jared leto (x @popbase)

JawaPos.com – Jared Leto menjadi sorotan setelah muncul pengakuan dari seorang sumber yang mengaku berasal dari tim produksi film "Tron: Ares".

Menurut laporan The Chosun, Leto membuat sejumlah permintaan tidak biasa selama proses syuting, termasuk meminta agar para pemain dan kru tidak melakukan kontak mata dengannya.

Pemeran utama "Tron: Ares" tersebut dikenal memiliki berbagai permintaan yang dianggap tidak lazim di lokasi syuting. Salah satunya adalah larangan bagi aktor maupun staf untuk menatap matanya dalam situasi apa pun.

Klaim tersebut muncul dari seseorang yang disebut terlibat dalam proses produksi film, namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Jared Leto maupun studio terkait.

Jared Letob jug menjalani pola makan khusus yang hanya mengonsumsi ikan. Karena diet tersebut, ia disebut meminta tim produksi menghadirkan seorang nelayan agar ikan segar bisa ditangkap dan disiapkan setiap hari.

Meski begitu, sumber tersebut mengatakan bahwa kru tidak benar-benar mempekerjakan nelayan khusus, melainkan hanya sempat mempertimbangkan apakah permintaan tersebut memungkinkan untuk dipenuhi.

Ia dikenal sering menerapkan method acting, memilih tetap berada dalam karakternya selama proses produksi dan menghindari percakapan di luar peran.

Namun, ia menegaskan bahwa selama berada di lokasi syuting, dirinya tidak pernah menyaksikan secara langsung tindakan pelecehan seksual yang melibatkan sang aktor.

Klaim mengenai perilaku Jared Leto di lokasi syuting muncul di tengah kontroversi yang lebih besar. Sebelumnya, sebuah dokumenter BBC berjudul "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" memuat tuduhan dari beberapa perempuan—yang menggunakan nama samaran seperti Isabel, Alex, Clara, dan Etta—yang mengaku mengalami pelecehan seksual oleh Leto saat masih berusia remaja. Tuduhan tersebut memicu perhatian luas di industri hiburan.

Menanggapi tuduhan dalam dokumenter tersebut, Jared Leto membantah seluruh tuduhan. Dalam pernyataan resminya, ia mengatakan, "Saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap siapa pun dalam hidup saya," serta menyebut seluruh klaim dalam dokumenter itu "sepenuhnya dan secara mutlak tidak benar." Hingga kini, tuduhan tersebut masih menjadi polemik dan belum diputuskan melalui proses hukum.