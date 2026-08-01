Lelang Amal Wardrobe BTS dari Final Piala Dunia FIFA 2026 Raup Dana Miliaran Rupiah

JawaPos.com – Sejumlah wardrobe yang dikenakan anggota BTS saat tampil pada pertunjukan paruh waktu Final Piala Dunia FIFA 2026 berhasil terjual dalam lelang amal yang diselenggarakan Christie’s.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (31/7), Lelang bertajuk One Goal: A FIFA Global Citizen Education Fund Auction tersebut mengumpulkan dana sebesar USD 652.630 atau sekitar Rp10,6 miliar.

Seluruh hasil lelang akan disalurkan untuk mendukung akses pendidikan dan program sepak bola bagi anak-anak di komunitas kurang mampu melalui FIFA Global Citizen Education Fund.

Wardrobe milik ketujuh anggota BTS menghasilkan total USD 300.300 atau sekitar Rp4,9 miliar, setara dengan sekitar 46 persen dari total pendapatan lelang. Kaus milik Jimin menjadi barang dengan nilai tertinggi setelah terjual seharga USD 110.000 atau sekitar Rp1,79 miliar.

Nilai tersebut menyamai harga bola resmi Final Piala Dunia FIFA 2026 yang juga terjual dengan nominal serupa.

Selain kaus Jimin, syal milik V dan jaket Jungkook masing-masing terjual seharga USD 46.200 atau sekitar Rp752 juta. Celana milik SUGA laku seharga USD 33.000 atau sekitar Rp537 juta, sedangkan sarung tangan J-Hope terjual USD 28.600 atau sekitar Rp466 juta.

Sepatu bot RM dilepas seharga USD 19.800 atau sekitar Rp322 juta, sementara sabuk Jin terjual 16.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp269 juta.

Lelang tersebut juga menghadirkan berbagai memorabilia sepak bola dan selebritas yang menarik perhatian kolektor dari 24 negara.