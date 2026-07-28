Agent Kim Reactivated Sukses Raih Rating No. 1, So Ji Sub, Choi Dae Hoon, dan Yoon Kyung Ho Pemotretan dengan Allure Korea

JawaPos.com - Bintang Agent Kim Reactivated, So Ji Sub, Choi Dae Hoon, dan Yoon Kyung Ho disatukan lewat pemotretan allure, mereka juga menjalani wawancara tentang drama tersebut.

Dikutip dari Soompi, Selasa (28/7), aktor So Ji Sub mengungkap, setelah Mercy for None, bagaimana rasanya mengerjakan proyek aksi lain selanjutnya, hingga ia menemukan Agent Kim Reactivated.

So Ji Sub mengatakan ia tertarik pada genre aksi, tetapi semakin membaca naskahnya, cerita di dalamnya dan keputusasaan seorang ayah yang telah kehilangan putrinya sangat kuat.

Mengenai lawan mainnya, Choi Dae Hoon dan Yoon Kyung Ho, So Ji Sub berbagi, “Mereka berdua sangat pandai berakting, benar-benar hebat.”

Tentang perannya sebagai karakter yang tidak banyak bicara, So Ji Sub berkomentar, “Saya pikir akting yang dapat dipahami penonton tanpa harus banyak bicara itu bagus.”

Ia lebih lanjut mengungkapkan keinginannya untuk mengambil proyek noir lain serta proyek komedi romantis atau romantis yang sesuai dengan usianya.

Choi Dae Hoon mengomentari chemistry para pemain, mengatakan, “Saya tidak ragu ketika mendengar nama So Ji Sub dan Yoon Kyung Ho.”

Mengenai proyek yang ingin ia kembangkan di masa depan, Choi Dae Hoon menyebutkan ia ingin mencoba semua hal, termasuk romantis dan noir.

Yoon Kyung Ho lebih lanjut menyoroti chemistry mereka, berbicara tentang ide-ide kreatif yang mereka miliki untuk tampil bersama di SBS Drama Awards 2025.