Min Hee Jin Ungkap Pernah Diajak Ikut Acara Kencan Saat Masih di SM Entertainment

min hee jin (allkpop)
JawaPos.com – Min Hee Jin membagikan cerita mengejutkan tentang perjalanan kariernya sebelum dikenal sebagai salah satu sosok kreatif paling berpengaruh di industri K-pop.
Dikutip dari allkpop, mantan CEO ADOR itu mengungkap bahwa dirinya pernah mendapat tawaran untuk tampil dalam sebuah reality show kencan ketika masih bekerja di SM Entertainment.
Tawaran tersebut datang pada masa ketika ia masih aktif sebagai direktur kreatif di SM Entertainment.
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Saat itu, pihak produksi acara menilai kepribadian dan penampilannya cocok untuk bergabung dalam program pencarian pasangan.
Meski begitu, ia mengaku sama sekali tidak pernah membayangkan tampil di acara semacam itu.
Min Hee Jin mengatakan dirinya memilih menolak tawaran tersebut karena merasa lebih nyaman bekerja di balik layar dibanding menjadi sorotan sebagai peserta acara hiburan.
Baginya, fokus utama saat itu adalah mengembangkan konsep kreatif untuk para artis, bukan tampil sebagai figur utama di depan kamera.
Pengakuan tersebut menarik perhatian publik karena memperlihatkan sisi lain dari Min Hee Jin yang jarang diketahui.
Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai sosok visioner yang berperan besar dalam membangun identitas visual berbagai grup K-pop dan lebih sering menjadi otak di balik konsep-konsep kreatif ketimbang tampil di hadapan publik.
Cerita ini juga memperlihatkan bahwa popularitas Min Hee Jin sebenarnya sudah mulai diperhatikan bahkan sebelum namanya dikenal luas seperti sekarang.
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