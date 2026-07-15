Rayakan 10 Tahun Debut, Tujuh Member NCT 127 Perpanjang Kontrak dengan SM Entertainment

NCT127 ( x @theepopcore)

JawaPos.com – SM Entertainment mengumumkan kabar menggembirakan bagi para NCTzen.

Dilansir dari soompi pada 15 Juli, agensi tersebut mengonfirmasi bahwa Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, dan Haechan telah resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka bersama SM Entertainment sebagai NCT 127.

Keputusan tersebut didasari oleh kerja sama yang solid serta kepercayaan yang telah dibangun antara para member dan perusahaan selama bertahun-tahun.

Agensi juga menyampaikan apresiasi kepada para anggota dan penggemar yang telah menemani perjalanan NCT 127 sejak debut mereka pada 7 Juli 2016 hingga kini genap berusia satu dekade.

SM Entertainment menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra yang mendukung penuh aktivitas NCT 127 di masa mendatang.

Agensi berharap kerja sama yang berlanjut ini dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi grup untuk menghadirkan karya dan penampilan terbaik bagi penggemar di seluruh dunia.

Perpanjangan kontrak ini sekaligus menjadi langkah penting bagi NCT 127 setelah grup direstrukturisasi menjadi tujuh anggota menyusul berakhirnya kontrak Mark dengan SM Entertainment pada April lalu.

Meski mengalami perubahan formasi, NCT 127 tetap melanjutkan perjalanan mereka dengan semangat baru.

NCT 127 dijadwalkan merilis album penuh ketujuh pada 24 Agustus. Album tersebut akan menjadi rangkuman perjalanan musik mereka selama satu dekade sekaligus membuka era baru bagi grup.

NCT 127 juga akan menyapa penggemar melalui konser NCT 127 5TH TOUR "NEO CITY – THE REDLINE" yang digelar di KSPO DOME, Seoul, pada 18–20 September.

Dengan kontrak baru, album terbaru, dan tur yang telah dinantikan, NCT 127 siap melanjutkan kiprah mereka sebagai salah satu grup K-pop terkemuka di industri musik global.