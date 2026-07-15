Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 16 Juli 2026 | 04.23 WIB

Rayakan 10 Tahun Debut, Tujuh Member NCT 127 Perpanjang Kontrak dengan SM Entertainment

NCT127 ( x @theepopcore)

 

JawaPos.com – SM Entertainment mengumumkan kabar menggembirakan bagi para NCTzen.
 
Dilansir dari soompi pada 15 Juli, agensi tersebut mengonfirmasi bahwa Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, dan Haechan telah resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka bersama SM Entertainment sebagai NCT 127.
 
Keputusan tersebut didasari oleh kerja sama yang solid serta kepercayaan yang telah dibangun antara para member dan perusahaan selama bertahun-tahun.
 
Agensi juga menyampaikan apresiasi kepada para anggota dan penggemar yang telah menemani perjalanan NCT 127 sejak debut mereka pada 7 Juli 2016 hingga kini genap berusia satu dekade.
 
SM Entertainment menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra yang mendukung penuh aktivitas NCT 127 di masa mendatang.
 
Agensi berharap kerja sama yang berlanjut ini dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi grup untuk menghadirkan karya dan penampilan terbaik bagi penggemar di seluruh dunia.
 
Perpanjangan kontrak ini sekaligus menjadi langkah penting bagi NCT 127 setelah grup direstrukturisasi menjadi tujuh anggota menyusul berakhirnya kontrak Mark dengan SM Entertainment pada April lalu.
 
Meski mengalami perubahan formasi, NCT 127 tetap melanjutkan perjalanan mereka dengan semangat baru.
 
NCT 127 dijadwalkan merilis album penuh ketujuh pada 24 Agustus. Album tersebut akan menjadi rangkuman perjalanan musik mereka selama satu dekade sekaligus membuka era baru bagi grup.
 
NCT 127 juga akan menyapa penggemar melalui konser NCT 127 5TH TOUR "NEO CITY – THE REDLINE" yang digelar di KSPO DOME, Seoul, pada 18–20 September.
 
Dengan kontrak baru, album terbaru, dan tur yang telah dinantikan, NCT 127 siap melanjutkan kiprah mereka sebagai salah satu grup K-pop terkemuka di industri musik global.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Kontrak Eksklusif Berakhir, WinWin Resmi Akhiri Aktivitas sebagai Anggota NCT - Image
Music & Movie

Kontrak Eksklusif Berakhir, WinWin Resmi Akhiri Aktivitas sebagai Anggota NCT

Jumat, 10 Juli 2026 | 05.34 WIB

Tulis Surat Menyayat Hati, WinWin Tinggalkan NCT dan SM Entertainment - Image
Infotainment

Tulis Surat Menyayat Hati, WinWin Tinggalkan NCT dan SM Entertainment

Kamis, 9 Juli 2026 | 17.23 WIB

Yuri SNSD Dikabarkan Berpisah dengan SM Entertainment Usai 25 Tahun - Image
Entertainment

Yuri SNSD Dikabarkan Berpisah dengan SM Entertainment Usai 25 Tahun

Selasa, 7 Juli 2026 | 22.03 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore