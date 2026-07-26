SM Entertainment Gelar Festival SMTOWN Run Club 26 dengan Konsep Lari Bersama Artis dan Penggemar

JawaPos.com – SM Entertainment (SM) mengumumkan akan menyelenggarakan festival lari bertajuk SMTOWN Run Club 26 pada 3 Oktober di Pelabuhan Marina Wangsan, Incheon.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Sabtu (25/7), Acara tersebut menjadi festival lari pertama yang diselenggarakan SM dengan konsep mempertemukan para artis dan penggemar dalam satu kegiatan olahraga.

Melalui kegiatan ini, SM berharap dapat menghadirkan pengalaman baru yang menggabungkan aktivitas fisik dengan hiburan.

Festival akan dimulai pukul 10.00 waktu Korea Selatan dengan lomba lari sejauh 10 kilometer. Rute lomba dimulai dari Pelabuhan Marina Wangsan, melintasi Jembatan Wangsan, kemudian kembali ke titik awal.

Setelah menyelesaikan lomba, para peserta akan disuguhi penampilan dari sejumlah artis SM Entertainment.

SM menjelaskan bahwa konsep SMTOWN Run Club terinspirasi dari antusiasme penggemar terhadap kegiatan lari para artis SM di London pada Juli 2025. Saat itu, Minho SHINee bersama beberapa artis SM berlari di pusat Kota London bertepatan dengan penyelenggaraan konser SMTOWN LIVE.

Momen tersebut mendapat respons positif dari para penggemar dan menjadi inspirasi lahirnya festival ini.

Melalui SMTOWN Run Club 26, SM Entertainment berupaya menghadirkan konsep acara yang menggabungkan olahraga, hiburan, dan interaksi antara artis dengan penggemar.

Festival ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik partisipasi penggemar dari berbagai negara.