AND2BLE Sukses Tutup Tur Showcon Perdana, Macau Jadi Penutup yang Meriah

AND2BLE (pinterest @and2ble)
JawaPos.com – AND2BLE sukses menutup rangkaian tur showcon perdana mereka 2026 AND2BLE SHOW CONCERT: Welcome to Qurious di Macau pada 25 dan 26 Juli.
Setelah memulai perjalanan di Seoul, grup ini melanjutkan tur ke Yokohama, Kobe, hingga akhirnya menutupnya di Macau, di mana dua pertunjukan yang digelar berhasil terjual habis dan menunjukkan tingginya antusiasme penggemar.
Sepanjang tur, AND2BLE menyuguhkan panggung yang dirancang untuk membawa penonton mengikuti perjalanan bertema rasa ingin tahu yang menjadi konsep utama mereka.
Lagu-lagu dari mini album pertama Sequence 01: Curiosity, seperti "Curious" dan "Aura", dibawakan dengan koreografi yang energik dan sinkron, memperlihatkan kemampuan performa para anggota di atas panggung.
Dikutip dari dispatch, setiap anggota mendapat kesempatan menunjukkan pesonanya melalui lima panggung solo yang berbeda.
Menariknya, susunan lagu dibuat sedikit berbeda di setiap kota sehingga para penggemar mendapatkan pengalaman konser yang unik. Berbagai efek panggung dan tata visual berskala besar semakin memperkuat suasana pertunjukan.
Penampilan spesial lainnya datang dari sesi cover lagu yang disesuaikan dengan kota penyelenggaraan. Di Seoul, AND2BLE membawakan "Ditto" milik NewJeans, sementara di Yokohama dan Kobe mereka mengaransemen ulang "Monster Flower Song" milik BOUNDI.
Khusus di Macau, grup ini memilih menyanyikan "Lover" karya Li Ronghao. Momen yang paling mencuri perhatian terjadi ketika Zhang Hao memainkan biola secara langsung, menghadirkan nuansa emosional yang mendapat sambutan meriah dari penonton.
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