Misteri Woo Jin Mulai Terungkap, Kim Hye Joon Diuji dalam A Shop for Killers 2

woo jin dan ji an (x @soompi)
JawaPos.com – Drama A Shop for Killers 2 meningkatkan ketegangan dengan merilis teaser terbaru yang mengungkap salah satu misteri terbesar musim ini.
Karakter Jeong Ji An yang diperankan Kim Hye Joon akhirnya mulai mengetahui identitas asli Woo Jin, sosok yang selama ini menyimpan banyak rahasia.
Dilansir dari soompi, drama yang diadaptasi dari novel karya Kang Ji Young ini melanjutkan kisah Ji An setelah mewarisi pusat perdagangan senjata rahasia Murthehelp milik pamannya, Jeong Jin Man.
Kini menjabat sebagai pemimpin baru Murthehelp, Ji An harus menghadapi ancaman yang semakin besar dari berbagai pihak yang mengincar organisasi tersebut.
Sebelumnya, Woo Jin mengejutkan penonton setelah memberikan petunjuk mengenai hubungannya dengan Murthehelp.
Meski selama ini dikenal sebagai pemuda sederhana dari sebuah desa di pulau terpencil, berbagai bukti mulai menunjukkan bahwa ia memiliki akses ke jaringan rahasia tersebut.
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Penemuan sejumlah senjata di kapal miliknya pun semakin memperkuat dugaan bahwa Woo Jin bukanlah sosok biasa.
Foto-foto terbaru memperlihatkan Ji An berhadapan langsung dengan Woo Jin dalam situasi penuh ketegangan.
Di tengah berbagai pertanyaan yang belum terjawab, Ji An berusaha mencari kebenaran di balik identitas pria yang selama ini ia percaya.
Momen tersebut diprediksi akan menjadi titik balik penting yang memengaruhi arah cerita pada paruh kedua musim ini.
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