Karakter Baru "A Shop for Killers 2" Terungkap, Jung Yun Ha hingga Masaki Okada Siap Beraksi 

jung yub ha, hyunri, masaki okada (x @soompi)

JawaPos.com – "A Shop for Killers 2" kembali meningkatkan antusiasme penggemar dengan merilis deretan still terbaru yang memperkenalkan para pembunuh dari cabang Asia Timur organisasi Babylon. Kehadiran karakter-karakter baru ini diprediksi akan memperbesar skala konflik yang dihadapi Jeong Ji An dan Jeong Jin Man pada musim kedua.

Dilansir dari soompi, musim terbaru mengikuti perjalanan Jeong Ji An (Kim Hye Joon) yang kini menjadi pemimpin baru pusat perbelanjaan rahasia peninggalan pamannya, Jeong Jin Man (Lee Dong Wook). Setelah Jin Man secara mengejutkan kembali dalam keadaan hidup, keduanya bersatu menghadapi ancaman besar dari organisasi global Babylon yang semakin berbahaya.

Still terbaru menampilkan tiga wajah baru, yakni Kusanagi (Jung Yun Ha), manajer Babylon untuk wilayah Asia Timur; Q (Hyunri), pemimpin tim lapangan yang dikenal tenang dalam situasi paling genting; serta J (Masaki Okada), seorang assassin berbakat dengan insting bertarung tajam dan gaya bertindak yang sulit ditebak. Ketiganya membawa karakter yang berbeda sekaligus memperkuat ancaman terhadap para tokoh utama.

Jung Yun Ha mengaku langsung tertarik saat pertama kali membaca naskah karena keterkaitannya dengan cerita di musim pertama. Ia merasa bangga dapat bergabung dalam proyek tersebut dan menyebut kesempatan menjadi bagian dari "A Shop for Killers 2" sebagai sebuah kehormatan besar dalam kariernya.

Hyunri mengungkapkan keseriusannya dalam mempersiapkan peran sebagai Q. Demi menyajikan adegan aksi yang maksimal, ia rutin berlatih fisik selama proses syuting hingga menambah sekitar lima kilogram massa otot.

Di sisi lain, sutradara aksi Jeon Jae Hyung memberikan pujian kepada Masaki Okada yang disebut mampu menyerap arahan dengan cepat dan bahkan menjalani banyak adegan laga tanpa bantuan pemeran pengganti.

Dengan hadirnya sederet karakter baru, "A Shop for Killers 2" dipastikan menawarkan pertarungan yang lebih intens sekaligus memperluas dunia organisasi Babylon.