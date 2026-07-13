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Selasa, 14 Juli 2026 | 03.25 WIB

Sinopsis Film Jumanji (1995): Ketika Papan Permainan Menjadi Terlalu Seru Sampai Terlalu Kacau

Poster film Jumanji (1995) - Image

Poster film Jumanji (1995)

JawaPos.com - Ada berbagai macam papan permainan yang digemari oleh banyak orang. Dari yang klasik seperti catur, monopoli, ular tangga, hingga ciptaan terbaru yang memiliki sistem permainan berbeda. 

Dari banyak papan permainan ini, ada berbagai permainan dengan tema fantasi atau petualangan yang seru. Saking serunya, seakan-akan kita benar-benar merasakan ketegangan dari permainan tersebut. 

Tapi, ketika sebuah permainan menjadi nyata, kekacauan yang dibawa oleh permainan tersebut belum tentu bisa kita hadapi. 

Alan (Robin Williams) adalah putra dari pemilik perusahaan sepatu Parrish yang terkenal. Karena itu, keluarganya disegani dan memiliki pengaruh besar di kota tersebut. Tapi, di saat yang sama Alan kesulitan untuk membangun hubungan pertemanan. 

Suatu hari, setelah berhadapan dengan para perundungnya, Alan menemukan sebuah papan permainan dari kayu bernama “Jumanji”. Dari papan itu ia mendengar suara drum bergemuruh. 

Ia membawanya pulang dan memainkannya bersama anak perempuan tetangganya, Sarah (Bonnie Hunt). Kedua bocah ini menyadari bahwa dapat bergerak sendiri sesuai dengan jumlah angka di dadu, ada bola kristal di tengah-tengah papan yang menunjukkan perintah atau tantangan mereka. 

Saat giliran Alan, bola kristal itu berkata “di hutan kamu harus menunggu, hingga dadu mengeluarkan angka lima atau delapan”. Lalu Alan dihisap masuk ke dalam papan, sedangkan Sarah terkejut dan ketakutan melihat Alan tiba-tiba menghilang. 

Peristiwa menghilangnya Alan ini tentunya tidak dapat dijelaskan dengan cara yang masuk akal. Namun, orang tua Alan terus mencari Alan hingga menutup pabrik sepatu mereka. 

26 tahun kemudian, kakak beradik Judy (Kirsten Dunst) dan Peter (Bradley Pierce) pindah ke rumah keluarga Parrish bersama bibi mereka. Belum lama ini orang tua mereka meninggal akibat kecelakaan mobil saat hendak berlibur di Kanada. 

Kejadian itu mengubah kedua saudara ini seutuhnya. Judy jadi sering berbohong, dan Peter menjadi pendiam. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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