Sinopsis Film Jumanji, Welcome to the Jungle (2017): Permainan yang Sama, Sistem dan Karakter yang Berbeda

JawaPos.com - Masa remaja adalah masa penting dimana seorang anak dapat menemukan dan membentuk identitas serta kepribadian mereka. Pada saat ini pula kita dapat benar-benar mengerti apa itu salah dan benar dalam hidup serta komunitas kita.

Untuk mengerti kedua hal tersebut kita akan melakukan banyak kesalahan, lalu belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut agar kita bisa tahu mana yang terbaik untuk kita.

Proses pembelajaran ini bisa dilakukan dan didapatkan melalui banyak hal. Mungkin salah satunya melalui permainan.

Setelah hampir dua puluh tahun papan permainan Jumanji menghilang, ia kembali dalam bentuk baru, yaitu kaset game.

Spencer (Alex Wolff) dan Fridge (Ser’Darius Blain) dulunya adalah sahabat dekat. Tapi pertemanan antara keduanya merenggang sejak Fridge menjadi salah satu anggota tim olahraga sekolahnya dan menjadi populer. Sedangkan Spencer menjadi salah satu laki-laki biasa dan kutu buku.

Namun, nilai-nilai Fridge mulai menurun dan posisinya di tim terancam karena nilai akademiknya. Maka ia menyuruh Spencer untuk menuliskan tugas esainya. Tapi mereka tertangkap dan dihukum.

Bethany (Madison Iseman) dan Martha (Morgan Turner) juga ikut dihukum setelah sekolah karena keduanya melawan guru mereka. Bethany adalah tipikal gadis remaja yang sangat memerdulikan penampilannya dan persona media sosialnya. Sedangkan Martha hanya gadis pendiam yang cenderung menyendiri dan menjauh dari perhatian orang.

Kepala sekolah mereka memutuskan untuk menyuruh mereka membersihkan gudang bawah tanah mereka sebagai hukuman.

Disana mereka menemukan hiasan-hiasan tua, karya-karya alumni, buku-buku, peralatan elektronik, dan game Jumanji. Fridge yang menemukan game tersebut menjadi tertarik terhadapnya dan menyuruh Spencer untuk menyalakan komputer tua di gudang tersebut.